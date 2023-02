Wtorek 14 lutego 2023 Zebra ZT411 przemysłowa drukarka etykiet dla fabryki i magazynu

Autor: materiały partnera | 17:30 Na rynku przemysłowych drukarek etykiet można znaleźć sporo modeli takich firm jak Honeywell, TSC, Citizen oraz Zebra. Szczególnie ta ostatnia firma ma w ofercie szeroki wachlarz urządzeń, które można dopasować do potrzeb każdej firmy. Na uwagę zasługuję etykieciarka Zebra ZT411.



















Producent w tej serii drukarek (seria ZT400) wprowadził aż 26 modeli, każdy z nich różni się między sobą konfiguracją, a przez to ceną. Aby znaleźć właściwy model trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań:



1. Rozdzielczość drukarki (głowicy drukującej) określa ile punktów na cal nadrukuje urządzenie. Im większa rozdzielczość tym drobniejsze znaki/litery są wyraźniejsze. Do wyboru mamy 203 dpi, 300 dpi i 600 dpi



2. Maksymalna szerokość nośnika. Jeżeli chcemy drukować etykiety, których szerokość nie przekroczy 114 mm to szukamy modelu ZT411. Gdy potrzebne są szersze etykiety wtedy wybór pada na ZT421, która oferuje maksymalną szerokość nośnika 178 mm.



3. W jaki sposób drukarka będzie współdziałała z infrastrukturą w firmie. Czy wystarczy nam podłączenie bezpośrednio do komputera PC poprzez złącze USB lub RS232. Być może w firmie potrzebny jest dostęp do drukarki z poziomu sieci Ethernet lub WiFi



4. Dodatkowe moduły ułatwiające obsługę etykiet. Możliwe jest:



a. Odcinanie etykiet pod wydruku przy pomocy obcinaka

b. Odklejanie etykiety od podkładu – dyspenser

c. Nawijanie podkładu na szpulę po odklejeniu etykiety – nawijak podkładu

d. Nawijanie etykiet po wydruku – nawijak etykiet

e. Do bardziej zaawansowanych zastosowań możemy użyć drukarki z modułem RFID aby drukować znaczniki w tej technologii



Jak widać ilość opcji i ich kombinacje sprawiają, że nie jest łatwo znaleźć odpowiedni model tak aby nie przepłacać za niepotrzebne funkcje. Na szczęście na stronie idmag.pl można znaleźć konfigurator dla tej jak i innych drukarek przy pomocy którego każdy znajdzie odpowiedni model w dobrej cenie.







