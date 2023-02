Wtorek 14 lutego 2023 DualSense, a może DualSense Edge? Czym różnią się oba pady?

Autor: materiały partnera | 18:10 Obecna generacja konsol jest już z nami ponad dwa lata. Zarówno Xbox SX/SS jak i PlayStation 5 bazują na komponentach od firmy AMD, co czyni je bardzo do siebie podobnymi. A przynajmniej od strony technicznej, bo to co oba sprzęty różni, to oprogramowanie, dostępne usługi, gry, oraz… pady. Ten od Xbox Series jest w zasadzie niemal identyczny jak w poprzedniej generacji, o czym świadczy między innymi kompatybilność najnowszych konsol od Mas z poprzedniej generacji manipulatorami. W przypadku Sony sytuacja wygląda zupełnie inaczej i DualSense znacząco różni się od DualShocka 4.





Całkowicie nowy kształt



Zupełnemu przeprojektowaniu uległ kształt samego pada, który wyraźnie się rozrósł i przypomina teraz nieco kontroler od Xboxa. Układ przycisków i analogów został z grubsza ten sam, ale już ich charakterystyka nieco się zmieniła, przez co z pada korzysta się wygodniej. Zwiększeniu uległa też płytka dotykowa, wokół której poprowadzono fajnie wyglądające podświetlenie. Wzrok przykuwają również małe smaczki, takie jak malutkie loga PlayStation zdobiące dolną część kontrolera, czy miłe dla oka malowanie pada, który w wersji podstawowej jest czarno-biały. Jeśli jednak komuś nie pasuje takie wzornictwo, to można też kupić pad w innym kolorze, lub z zadziornym kamuflażem.



Większa immersja



Prawdziwą rewolucją jest zupełnie nowy system haptyczny, który odpowiada za generowanie sygnałów zwrotnych w postaci wibracji. Jest on tak dokładny, że można wygenerować za jego pomocą bardzo skomplikowane wrażenia sensoryczne - np. Można zasymulować krople deszczu spadające na skórę sterowanej przez gracza postaci lub drgania przenoszone przez kierownicę pojazdu poruszającego się po nawierzchni szutrowej.



Immersję zwiększają też adaptatywne spusty, które za pomocą silniczków są w stanie generować uczucie oporu. W ten sposób można symulować między innymi pracę prawdziwego spustu w karabinie maszynowym, który w początkowej fazie stawia większy opór niż przy końcu.



Sony zadbało też, by wrażenia haptyczne współgrały z dźwiękiem montując na przodzie pada niewielki głośniczek. Odpowiada on za generowanie odgłosów, których źródło znajduje się blisko gracza. Głośniczek ten współgra z wbudowanym mikrofonem i może też posłużyć jako zestaw głośnomówiący podczas rozgrywek kompetytywnych.



Zapasowy pad na czarną godzinę



W zasadzie jedyną wadą DualSense jest stosunkowo szybko wyczerpującą się bateria, której nie da się niestety w żaden sposób szybko wymienić. Jeśli się rozładuje, to trzeba zrobić sobie krótką przerwę od grania, albo pogodzić się z koniecznością grania z doczepionym kablem. Można też skorzystać z zapasowego kontrolera. Tu pojawia się pierwszy powód dla którego warto jest mieć dwa DualSense.



Drugi pad może też stanowić pewnego rodzaju zabezpieczenie na wypadek wystąpienia tzw. dryfowania drążków analogowych, które niestety dotyka sporą część padów od Sony i nie tylko.







Wersja Pro



Podstawowy pad dla PlaySation 5 to wydatek około 350zł i dla większości graczy jest to dość spora kwota jak za manipulator. Są jednak i tacy użytkownicy, dla których liczy się nie cena, a bezkompromisowa jakość. Z myślą o nich Sony stworzyło udoskonalony model DualSense Edge wyceniany na bagatela 1200 złotych! W tej cenie dostajemy pada o identycznej bryle jak wersja podstawowa, ale z dodatkowymi smaczkami.





Najbardziej w oczy rzuca się chyba nieco inne malowanie kontrolera oraz dodatkowe wzorki w kształcie znaczków PS (krzyżyk, kółko, trójkąt i kwadrat), które przyozdobiły panel dotykowy i spusty. Ich pojawienie się nie tylko dodaje sznytu padowi, ale też pozytywnie wpływa na korzystanie z niego - chropowate powierzchnie poprawiają chwyt i kontrolę, zwłaszcza podczas dynamicznych starać.



Wymienne gałki analogowe i łopatki



Zupełnie przeprojektowano też mechanizm gałek analogowych, które są w modelu Edge demontowalne. Co więcej zmienić można nie tylko grzybki, ale nawet cały mechanizm gałki, który jest w pełni modularny.



Kolejna zmiana pojawiła się na spodzie pada. Są to dodatkowe przyciski / łopatki, które można dowolnie personalizować. Montuje się je na magnesach i służą one do szybkiego mapowania pozostałych przycisków zamontowanych w padzie. Dzięki ich obecności nie ma konieczności odrywania kciuków od gałek analogowych. Dodatkowe akcje można aktywować innymi palcami, co jest niezwykle wygodne.



Zaawansowane oprogramowanie, spusty i dodatki



Przy tym dołączane do pada oprogramowanie pozwala na dowolne mapowanie przycisków, ustawianie tzw. martwej strefy dla analogów i tworzenie profili, które są zapisywane bezpośrednio w pamięci samego kontrolera. Dzięki temu nie trzeba ich ponownie ustawiać ani synchronizować po podpięciu do innej konsoli.



Pojawiła się też możliwość dostosowania pracy spustów. Można ustawić jak głęboko będą one wciskane modyfikując wrażenia płynące z rozgrywki w różnych typach gier. I tak w wyścigówkach skok może być duży, a w strzelankach mały.



Kolejne dwa nowe przyciski pojawiły się pod gałkami analogowymi, a ich zadaniem jest chwilowa zmiana domyślnego zachowania głównych przycisków pada. Oba pełnią dokładnie tę samą funkcję i działają tak jak przyciski funkcyjne w laptopach.



Wraz z Dual Sense Edge użytkownik otrzymuje eleganckie etui i dodatkową końcówkę do kabla zasilającego, która zapobiega jego wypinaniu się z portu podczas wykonywania dynamicznych ruchów. Z uwagi na mniejszą baterię niż w podstawowym DualSense element ten może się niestety przydać części z użytkowników.



No chyba, że zdecydują się oni kupić od razu dwa takie pady, co może być przydatne, jeśli planujemy sesje co-opowe z innymi członkami rodziny.







Gdzie kupować



Bez względu na to, czy bardziej interesuje Was zakup drugiego DualSense czy może wypasionego DualSense Edge, to pady do PS5 możecie wygodnie kupić w sklepie Media Expert, który oferuje szeroki asortyment tego typu akcesoriów do najnowszej konsoli od Sony. A jeśli jeszcze jej nie posiadacie, a chcielibyście zagrać w obecne lub przyszłe gry na wyłączność dla tej platformy, to konsolę PS5 również bez problemu u nich kupicie.



