Sobota 18 lutego 2023 UWAGA: aktualizacja KB5022842 unieruchamia system Windows Server 2022

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 12:26 Windows Server 2022 to dość świeży system operacyjny, który zadebiutował kilkanaście miesięcy temu w okresie zbliżonym do konsumenckiego Windows 11. W związku z nadchodzącym zakończeniem podstawowego wsparcia dla poprzedniego Windows Server 2019, systematycznie powiększa się liczba firm i korporacji używających w swoich środowiskach systemu Windows Server 2022. Niestety wszyscy którzy użytkują ten system w postaci maszyn wirtualnych na platformie VmWare muszą bardzo uważać na najnowszy, wydany w ostatni wtorek, lutowy zestaw poprawek bezpieczeństwa o numerze KB5022842. Po jego zainstalowaniu Windows Server 2022 nie uruchamia się na hostach VmWare z włączoną opcją bezpiecznego rozruchu, co stanowi dość częstą konfigurację.



Problem nie występuje wyłącznie w przypadku, gdy używane są hosty VmWare w najnowszej wersji ESXi 8.0, która dostępna jest zaledwie od 4 miesięcy, dlatego też znaczna większość środowisk VmWare to obecnie starsze wersje ESXi 7.0 i ESXi 6.7.



Administratorzy środowiska VmWare w tych wersjach, na których Windows Server 2022 pobrał już najnowsze aktualizacje i przestał się uruchamiać, mogą przywrócić funkcjonowanie Windows poprzez wyłączenie opcji bezpiecznego rozruchu. Microsoft zapowiedział już, że pracuje nad poprawą swoich aktualizacji aby wyeliminować przyczynę problemu i umożliwić pracę Windows Server 2022 na platformach VmWare ESXi 7.0 i ESXi 6.7 z właczoną opcją bezpiecznego rozruchu.



