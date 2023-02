Sobota 18 lutego 2023 MTT S80 - chińska karta graficzna nie zachwyca wydajnością

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 12:52 Chińska firma Moores Threads opracowała własną kartę graficzną o nazwie MTT S80. Karta jest zgodna z DirectX 9 i DirectX 11 (nie obsługuje DirectX 12), ma złącze PCI-Express 5.0 x16, układ graficzny z 4096 jednostkami obliczeniowymi produkowany lokalnie w Chinach, 16 GB pamięci GDDR6 oraz dwuslotowy system chłodzenia z trzema wentylatorami. W sieci własnie pojawił się test tej karty, który udowadnia, że Moores Threads ma jeszcze sporo do nadrobienia względem kart graficznych od Nvidia, AMD i Intela. Pod względem wydajności karta MTT S80 wypada w najlepszym przypadku porównywalnie do leciwego GeForce GT 1030, a czasem jest od niego znacząco wolniejsza. Wszystko to przy wysokim poborze energii - 200-250W podczas obciążenia, oraz ponad 100W podczas spoczynku.



Dla porównania GeForce GT 1030 konsumuje zaledwie 30W przy pełnym obciążeniu, a swoją wydajność uzyskuje mając na pokładzie zeledwie 384 rdzeni CUDA.



Wracając do karty MTT S80, karta ma trzy złącza DisplayPort 1.4a i jedno HDMI 2.1, a jej układ graficzny jest taktowany zegarem 1,8 GHz i powstaje w nieznanym procesie litograficznym - może to być 28nm lub ewentualnie 16/14nm, czyli najnowszy proces litograficzny w jakim według doniesień produkują chińscy wytwórcy układów scalonych korzystający z używanych maszyn ASML odkupionych od innych producentów z rożnych cżęści świata.









