Szczoteczkę NX8000 oraz 3-letni zestaw akcesoriów kupicie teraz za jedyne $41,99

Autor: Wedelek | 07:00 Szczoteczki elektryczne są z nami już od kilku ładnych lat i choć przez ten czas nie wyparły z rynku tradycyjnych modeli, tak bez wątpienia są od nich doskonalsze niemal pod każdym względem. W szczególności tyczy się to szczoteczek sonicznych, które w trakcie szczotkowania usuwają resztki jedzenia i osadu nie tylko za pomocą ruchów wykonywanych przez użytkownika, ale też mikro drgań generowanych przez silniczek elektryczny. Wśród wielu różnych modeli, które można znaleźć w sprzedaży na szczególną uwagę zasługują modele od Nandme - spółki córki firmy Xiaomi.



Oferują one bardzo dobry stosunek ceny do jakości, mocno zbliżając się w kwestii kosztów eksploatacyjnych do szczoteczek manualnych. Jest to o tyle ważne, że do tej pory czynnik ten był w zasadzie głównym, jeśli nie jedynym plusem szczoteczek manualnych.







Ile to kosztuje?



Aktualnie TOPowy model tego producenta, czyli Nandme NX8000 kupimy za $41.99, dostając w pakiecie również pakiet złożony z 12 dodatkowych końcówek oraz dwa zestawy nici dentystycznych. Biorąc pod uwagę fakt, że końcówki należy w szczoteczce wymieniać co około 3 miesiące daje nam to równe trzy lata spokoju - czytaj trzy lata bez ponoszenia dodatkowych wydatków na akcesoria.





A jeśli w tym czasie coś się zepsuje, to producent gwarantuje nam szybką wymianę na nowy egzemplarz. Rozszerzona gwarancja obowiązuje przez 3 lata i działa tak, że w razie awarii wystarczy zgłosić się do producenta z nagranym filmikiem wideo stanowiącym dowód uszkodzenia by otrzymać od niego nową szczoteczkę. Co ważne starej nie musimy odsyłać, a więc i ponosić dodatkowych kosztów.





Promocja o której pisaliśmy akapit wcześniej potrwa od 20 do 24 lutego i aby z niej skorzystać należy skorzystać z TEGO linku. Do wygenerowania ceny $41.99 będzie Wam też potrzebny kod promocyjny, który należy podać na etapie finalizacji zamówienia. A konkretnie to NANDMEU860.







Zaawansowana technologia soniczna



NX8000 napędza silniczek wibracyjny, wytwarzający maksymalnie 41000 drgań na minutę. Nad jego pracą czuwa niewielki układ scalony sparowany z czujnikami nacisku. Monitoruje on w czasie rzeczywistym siłę nacisku szczoteczki na zęby i na bazie tych danych zarządza intensywnością wibracji. Mechanizm ten da nam również znać jeśli nacisk będzie za duży, wykorzystując w tym celu diody LED umieszczone w pierścieniu okalającym nasadkę do montowania końcówki szczoteczki (na styku korpusu i końcówki).



Szczoteczka da nam również znać wibracjami kiedy mamy zmienić szczotkowany rząd zębów. Domyślnie jest to 30s na rząd zębów - łącznie 2min. Wbudowany w korpus tego modelu wyświetlacz służy też do wyboru jednego z kilku trybów pracy. W zależności od naszych potrzeb możemy wybrać program: delikatny, czyszczenie, wybielanie, polerowanie, oraz ochrona dziąseł.





Wygląd zewnętrzny i końcówki



Dużym plusem modelu NX8000 jest design samej szczoteczki, która wygląda nowocześnie i daje nam wrażenie obcowania z produktem klasy premium. Co prawda aspekt ten nijak nie wpływa na skuteczność w czyszczeniu zębów, ale myślę, że każdy z nas lubi jednak korzystać z ładnych przedmiotów.



Na szczęście na ładniejszym wyglądzie nie poprzestano i końcówki w NX 8000 są wyraźnie większe i bardziej złożone niż w tańszych modelach. Zbudowano je z włosia o zaokrąglonych końcówkach pozbawionego szkodliwych dla zdrowia elementów metalowych.



Zadbano też o wygodę użytkowania zabezpieczając szczoteczkę przed wilgocią (można ją myć pod bierzącą wodą), co potwierdza certyfikat IPX7.







Duża bateria i ładowanie indukcyjne



Wbudowany w szczoteczkę akumulator o pojemności 2900 mAh wystarczy na maksymalnie 800 minut pracy, co przy założeniu szczotkowania zębów dwa razy dziennie przez 2 minuty daje nam 200 dni pracy na zasilaniu bateryjnym.



Po jego rozładowaniu energię w modelu NX8000 uzupełnimy za pomocą ładowarki indukcyjnej, wbudowanej w dołączaną w zestawie stację bazową. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, które w praktyce zwalnia nas z potrzeby pamiętania o ładowaniu szczoteczki. Wystarczy tylko pamiętać by po szczotkowaniu odłożyć urządzenie do bazy i tym samym rozpocząć proces automatycznego uzupełniania energii elektrycznej.



