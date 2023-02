Sobota 18 lutego 2023 Micron ogłasza kolejną w ciągu 2 miesięcy falę zwolnień i redukcję kosztów

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:29 (1) Ostatnie kilka miesięcy to dla producentów z branży komputerowej dość trudny okres, upływający pod znakiem dużego spadku sprzedaży urządzeń. Bo bardzo dobrym dla nich okresie od wiosny 2020 roku do wiosny 2022 roku, kiedy konieczność pracy i nauki zdalnej oraz wysokie ceny kryptowalut windowały sprzedaż elektroniki do wysokich poziomów, teraz następuje wyraźne odwrócenie tej tendencji i znaczny spadek sprzedaży. Za nim idą słabsze wyniki finansowe producentów, korekty planów na najbliższy okres, redukcje kosztów, i niestety także zwolnienia pracowników. Znaczne zwolnienia pracowników zapowiedziały (i realizują już) m.in. firmy Intel, Microsoft, Dell i Micron.



Micron, zajmujący się produkcją pamięci NAND Flash i DRAM jeszcze w grudniu ogłosił, że będzie musiał wręczyć wypowiedzenia dla 10 procent swoich pracowników. Oznaczało to pożegnanie się z 4900 osobami spośród łącznie 49 tysięcy zatrudnionych.



Teraz Micron poinformował o kolejnej korekcie planów. Po pogłębionej analizie sytuacji rynkowej firma spodziewa się, że w 2023 i 2024 roku zapotrzebowanie na pamięci DRAM i NAND będzie o około 20 procent niższe od wcześniej zakładanego, oraz skorygowała prognozę swoich przychodów w 2023 i 2024 roku w dół.



Aby dopasować się do nowej sytuacji Micron zwolni więcej pracowników niż wcześniej planował - wypowiedzenia otrzyma dodatkowe 5 procent pracowników firmy, co łącznie z redukcją zatrudnienia ogłoszoną w grudniu oznacza odejście z pracy około 15 procent pracowników.



Micron zmniejszy też produkcję pamięci, oraz zwolni tempo planowanych inwestycji - budowa nowej fabryki w Boise w stanie Idaho ma potrwać dłużej, a zakończenie opracowania kolejnej generacji pamięci NAND Flash zostało przełożone z 2024 na 2025 rok. Do tego czasu najbardziej zaawansowaną pamięcią NAND Flash Microna będą moduły 232-warstwowe pamięci 3D NAND Flash typu TLC.



RAM (autor: Conan Barbarian | data: 18/02/23 | godz.: 14:20 )

Gdy już Samsung rozprawi się z Micronem, to ceny poleca w kosmos a popyt o dziwo wzrośnie.



