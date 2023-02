Wdrożenie nawigacji GPS oraz telematyki to dobry sposób na wzrost sprawności działania firmy transportowej





















Wdrożenie systemu GPS w firmie – co warto wiedzieć na ten temat?

Nowoczesne technologie cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w małym i dużym biznesie, w różnych gałęziach gospodarki. Nie inaczej jest w przypadku sektora transportowego. Zarządzanie flotą samochodową wymaga intuicji, zmysłu biznesowego oraz doświadczenia, ale warto, by przedsiębiorca lub menedżer wspierał się rozwiązaniami technologicznymi. Do takich należy m.in. znany wszystkim GPS. Namierzanie GPS i telematyka – z czym to się je? Jeśli chodzi o nowoczesne zarządzanie flotą samochodową, warto zapoznać się z takimi pojęciami jak m.in. „telematyka”. To właśnie w oparciu o rozwiązania z obszaru telematyki działa np. GPS WOX (więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.gpswox.com), czyli oprogramowanie do zarządzania firmą TSL lub działem transportowym. Telematyka – podstawowe informacje Telematyka to dział nauk technicznych, który jest na styku takich dziedzin jak m.in. IT oraz automatyka. Skupia się ona na opracowywaniu rozwiązań, które pozwalają na przekazywanie danych w czasie rzeczywistym pomimo poważnej bariery, jaką jest lokalizacja.

Do tego zadania wykorzystuje się zazwyczaj czujniki telematyczne, które zbierają informacje np. z pojazdu, a następnie przekazują go do chmury oprogramowania komputerowego.

Pozyskane w ten sposób informacje można wykorzystać podczas podejmowania decyzji biznesowych. Przedsiębiorca transportowy (menedżer floty samochodowej) opiera się wówczas na takich danych jak np.: prędkość poruszania się samochodu,

lokalizacja – w ten sposób jesteśmy w stanie dokonać wyboru trasy, która pozwoli dostarczyć towar do klienta w jak najkrótszym czasie,

średni poziom zużycia paliwa – można w ten sposób ustalić, jaka jest opłacalność korzystania z danego pojazdu. Wykorzystanie telematyki w firmie transportowej to absolutne must have. Dzieje się tak z jeszcze jednego powodu: ponieważ w tej branży rynkowej należy stosować się do zasad określanych zbiorczo jako czas pracy kierowcy. W przeciwnym wypadku trzeba liczyć się z karami finansowymi (jest tak np. w sytuacji, gdy okaże się, że kierowca prowadził auto zbyt długo), a w skrajnych przypadkach – odebraniem licencji. Nowoczesna telematyka to złożony system, który składa się z takich elementów jak np. chmura (cloud), na której przechowuje się dane, komputery, urządzenia mobilne itp. Tym ważniejsze jest, by wykorzystywać w firmie rozwiązania, które są nie tylko użyteczne, ale także przystępne dla końcowego użytkownika. Obecnie na rynku jest dostępnych wiele systemów usprawniających działanie firmy transportowej oraz zarządzanie flotą samochodową. Jednym z nich jest www.trackingfox.com. Jeśli prawidłowo wykorzysta się jego funkcjonalności, można zredukować poziom zużycia paliwa przez auta firmowe oraz poprawić efektywność działania. Powinno przełożyć się to na wzrost zadowolenia klienta z jakości wykonywanych usług, co jest podstawą w biznesie niezależnie od branży działalności.