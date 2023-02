Wtorek 21 lutego 2023 Proces 3nm TSMC jest lepszy niż zakładano

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 17:48 Firma TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), czyli największy na świecie producent układów scalonych na zamówienie w ostatnich dniach 2022 roku uruchomiła produkcję układów scalonych w swojej najnowszej litografii 3nm (proces N3). Aktualnie powstają w niej niewielkie ilości chipów A17 Bionic i M3, które trafią do nadchodzących urządzeń Apple, w tym kolejnej serii smartfonów iPhone. Jednocześnie Apple będzie w 2023 roku jedynym odbiorcą 3nm układów scalonych od TSMC. Wyprodukowane do tej pory partie 3nm chipów pozwoliły już ocenić jakość nowej litografii.



Analitycy z DigiTimes zdołali dotrzeć do wewnętrznego raportu TSMC, z którego dowiedzieli się, że proces litograficzny 3nm uzyskuje faktycznie nieco lepsze parametry od zakładanych - średnia wydajność i szybkość przełączania tranzystorów ma być wyższa od wartości prognozowanej.



Przy okazji DigiTimes donosi, że Intel zacznie odbierać 3nm układy scalone od TSMC dopiero w 4. kwartale 2024 roku. Mają to być chipy GPU, które będą częścią procesorów Core 15. generacji (Arrow Lake), a tak późne rozpoczęcie dostaw tych chipów zdaniem DigiTimes wskazuje, że Core 15. generacji trafią na rynek dopiero w 2025 roku.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.