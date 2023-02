Wtorek 21 lutego 2023 Oficjalna premiera gogli PlayStation VR2

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 20:24 (1) Sony oficjalnie wprowadza dziś do sprzedaży PlayStation VR2, czyli nowy headset wirtualnej rzeczywistości dedykowany konsolom PlayStation 5. Jest to rozwinięcie hełmu znanego z czasów PlayStation 4, przy czym w nowej generacji poprawiono wiele parametrów względem poprzedniego urządzenia. Najważniejszy element, czyli matryce wbudowane w hełm mają teraz rozdzielczość 2000x2040 pikseli i są w stanie odświeżać obraz z częstotliwością od 90Hz do 120Hz. W sumie daje nam to 4000x2040 pikseli, czyli całkiem blisko rozdzielczości 4K. Ponadto w nowym hełmie użyto też lepszej jakości soczewek Fresnela, które zapewniają komfortową grę z zachowaniem pola widzenia o kącie 110 stopni.



Zastosowano też sensor śledzący ruch gałki ocznej, który współpracuje z oprogramowaniem odpowiadającym za dostosowanie w locie wyświetlanego obrazu. To na co patrzymy ma być bardziej szczegółowe i posiadać lepszej jakości tekstury. Dodatkowo wzrok ma też pełnić rolę swoistego kontrolera – sensor będzie podświetlać elementy w grze na które patrzymy. Nie zabraknie też wsparcia dla wibracji oraz technologii dźwięku przestrzennego Tempest 3D AudioTech, znanej ze słuchawek dedykowanych PlayStation 5.



Wraz z PlayStation VR2 debiutują też nowe kontrolery z obsługą haptyki, adaptacyjnymi spustami oraz sensorami wykrywającymi dotyk. Całość komunikuje się z konsolą za pomocą pojedynczego kabla USB. W USA PlayStation VR2 wyceniono na 549 USD (netto), a w Europie cena sugerowana to 599 Euro (z VAT).



Niżej prezentujemy listę gier, które można uruchomić na PlayStation VR2 od dzisiaj, odrazu po jego zakupie. Aktualnie jest to 38 różnych gier, ale Sony zapewnia, że do końca 2023 roku ich liczba przekroczy 100.



After the Fall

Altair Breaker

Before Your Eyes

Cities VR

Cosmonious High

Creed: Rise to Glory – Championship Edition

The Dark Pictures: Switchback

Demeo

Dyschronia: Chronos Alternate

Fantavision 202X

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain

Job Simulator

Jurassic World Aftermath

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat!

The Last Clockwinder

The Light Brigade

Moss 1 & 2 Remaster

NFL Pro Era

No Man’s Sky

Pavlov VR

Pistol Whip

Puzzling Places

Resident Evil Village

Rez Infinite

Song in the Smoke

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition

Synth Riders

The Tale of Onogoro

Tentacular

Tetris Effect: Connected

Thumper

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution

Townsmen VR

Vacation Simulator

What the Bat

Zenith: The Last City







odbieram w MM ... zobaczymy



