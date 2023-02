Wtorek 21 lutego 2023 Intel znacznie zmniejsza wysokość dywidendy

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 22:40 Intel od wielu lat dzieli się pewną częścią swoich zysków ze swoimi akcjonariuszami, poprzez wypłacanie tzw. dywidendy na poczet osób posiadających akcje firmy. Problemy finansowe w jakie ostatnio wpadł krzemowy gigant spowodują, że począwszy od tego roku aż do odwołania akcjonariusze zarobią na akacjach Intela znacznie miej niż dotychczas. Intel poinformował o zmniejszeniu wysokości wypłacanych dywidend o około 65 procent, co jest jednym z elementów trwającego procesu ograniczenia kosztów, obejmującego m.in. zwolnienia, redukcje płac i cięcia środków na nowe inwestycje. Akcjonariusze Intela otrzymają dywidendę w wysokości 0,125 USD za jedną posiadaną akcję, zamiast 0,365 USD wypłacanych w ostatnich dekadach.



Tegoroczna dywidenda, w wysokości około 65 procent niższej niż dotychczas, zostanie wypłacona 1 czerwca, w wysokości zgodnej ze stanem posiada akacji w dniu 7 maja 2023 roku.



Wraz z informacją o obniżeniu dywidendy Intel przedstawił też zaktualizowaną prognozę finansową na 1. kwartale 2023 roku, która zakłada uzyskanie w tym czasie przychodu w wysokości od 10,5 do 11,5 mld USD, prawie połowę niższej niż przychód w 1. kwartale 2022 roku.



Na koniec warto wspomnieć, że Intel wypłaca dywidendy począwszy od 1992 roku, a do tej pory łącznie przez 30 lat akcjonariusze firmy otrzymali od firmy w ten sposób łącznie około 80 miliardów dolarów.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.