Czwartek 23 lutego 2023 Karty Radeon RX 7800, 7700 i 7600 w połowie 2023 roku

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech/MyDrivers | 13:09 W bieżącym roku możemy spodziewać się debiutu tańszych kart graficznych z serii Radeon RX 7000. Mają być to karty Radeon RX 7800 i 7700 z układem graficznym Navi 32, oraz karty Radeon RX 7600 z chipem Navi 33. Z najnowszych informacji pochodzących ze źródeł zbliżonych do producentów kart graficznych i dystrybutorów wynika, że debiutu nowych kart jest planowany przez AMD latem tego roku. Z kolei MyDrivers informuje, że AMD w jakiś sposób powiąże swoją premierę z "festiwalem sprzedaży" organizowanym corocznie w połowie czerwca przez JD.com, największego chińskiego sprzedawcę elektroniki konsumenckiej.



Nie wiadomo tylko czy wspomniane wydarzenie, które w chinach cieszy się dużą popularnością i generuje dużą sprzedaż na lokalnym rynku, zostanie wykorzystane do wyprzedaży kart Radeon RX 6000 przed premierą nowszych modeli, czy też do promowania nowo wydanych Radeonów RX 7800, 7700 i 7600.



Wracając do nowych kart, Radeo RX 7800 XT ma otrzymać pełną wersję układu Navi 32 z 4096 procesorami strumieniowymi, oraz 16 GB pamięci GDDR6 z 256-bitową magistralą. Radeon RX 7700 XT ma mieć układ Navi 32 z aktywną częścią (3072-3584) procesorów strumieniowych i 12 GB pamięci GDDR6 ze 192-bitową magistralą. Z koleii najtańszy Radeon RX 7600 XT zastąpi dotychczasowe Radeony RX 6600 XT i otrzyma monolityczny chip Navi 33 z 2048 procesorami strumieniowymi oraz 8 GB pamięci GDDR6 ze 128-bitową magistralą.



