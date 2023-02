Wtorek 21 lutego 2023 Podkręcenie IGP w procesorach Ryzen 7000 daje 30% wzrostu wydajności

Autor: Zbyszek | 23:53 Nowe procesory Ryzen serii 7000 cechują się nie tyko nową podstawką AM5, obsługą pamięci DDR5 i nowymi rdzeniami ZEN4 wytwarzanymi w litografii 5nm. W odróżnieniu od poprzednich procesorów AMD o budowie modułowej, zawierają one też zintegrowany układ graficzny umieszczony w chiplecie IOD. W przypadku procesorów Ryzen 7000 (Raphael) ma on dwa bloki CU z architekturą RDNA 2 taktowane zegarem 2,2 GHz, i zapewnia wydajność porównywalną do IGP Vega 6 ze starszych Ryzenów np. Ryzen 3 4300G. Jeden z overclokerów postanowił sprawdzić ile dodatkowej wydajności można uzyskać poprzez podkręcanie.



Wykorzystując procesor Ryzen 9 7900 z TDP 65W udało mu się zwiększyć częstotliwość pracy obecnego w tym procesorze IGP z 2,2 GHz do 3,1 GHz, czyli o 41 procent. Uzyskany wzrost liczby klatek w grach wyniósł średnio 30-35 procent.

W standardowej konfiguracji IGP zasilany jest napięciem 1,0V, a cały chiplet IOD pobierał pod pełnym obciążeniem zintegrowanej grafiki 38,5W energii elektrycznej. Po zwiększeniu napięcia zasilania IGP do 1,395V i zwiększeniu jego taktowania do 3,1 GHz, pobór energii przez chip IOD przy obciążeniu zintegrowanej grafiki wzrósł do 60,7W. A poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki wydajności przed i po podkręceniu IGP.



