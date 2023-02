Czwartek 23 lutego 2023 AMD opracowuje technologię pamięci 3D DRAM

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:54 W połowie 2021 roku firna AMD pochwaliła się opracowaniem techniki 3D V-Cache, umożliwiającej umieszczeie dodatkwej pamięci podręcznej na drugiej warstwie nad pierwszą warstwą pamięci cache umieszczonej w procesorze. Rozwiązanie zastosowane zostało następnie w procesorze Ryzen 7 5800X 3D i części procesorów serwerowych EPYC 3. generacji, a najbliższych tygodniach i miesiącach zadebiutują procesory Ryzen 7000 i EPYC 4. generacji z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache. Tymczasem AMD nie zwalnia i informuje o pracach związanych z opracowaniem podobnego rozwiązania, które pozwala umieszczać pamięć DRAM na dodatkowej warstwie nad rdzeniami procesora.



Część szczegółów technicznych opracowywanego rozwiązania została przedstawiona przez AMD na konferencji inżynierskiej ISSCC 2023 (International Solid-State Circuits Conference), która odbywała się w dniach 19-23 lutego w San Francisco.



Nowa technologia AMD dotyczy na ten moment pamięci HBM i zakłada, że kostki HBM nie będą montowane tak jak do tej pory obok rdzeni CPU i GPU i łączone z nimi przez krzemowy interposer, lecz będą nakładane bezpośrednio na rdzenie CPU i GPU. Ma to zmniejszyć o ponad 85 procent ilość energii używaną do wymiany danych pomiędzy rdzeniem obliczeniowym a pamięcią HBM, a także zmniejszyć koszty eliminując konieczność stosowania tzw. inteposera.



Kiedy nowe rozwiązanie AMD będzie gotowe do zastosowania w pierwszych procesorach, tego jeszcze nie zdradzono. Wykorzystanie pamięci HBM wskazuje, że technologia będzie adresowana przede wszystkim dla serwerowych rozwiązań CPU i GPU. Inżynierowie AMD będą musieli prawdopodobnie rozwiązać typowy problem, jakim będzie pogorszenie odbiór ciepła z dolnych warstw CPU i GPU z powodu nałożenia na nie dodatkowych aktywnych (tzn. wydzielających własne ciepło) elementów krzemowych.



