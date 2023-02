Czwartek 23 lutego 2023 Przegląd wzmacniaczy Wi-Fi FRITZ!Repeater 1200 AX oraz 6000

Autor: Wedelek | DYD | 15:49 Internet to w obecnych czasach jedno z dóbr podstawowych, bez którego trudno jest się obejść. Używamy go w zasadzie wszędzie: do komunikacji, rozrywki oraz pracy, a coraz częściej korzystają z niego również urządzenia AGD pobierając z sieci niezbędne aktualizacje czy inne dane. Dzięki szybkiej rozbudowie infrastruktury nawet w małych miejscowościach pojawia się superszybki internet światłowodowy, więc coraz więcej osób ma dostęp do przesyłu danych z naprawdę wysokimi prędkościami. A przynajmniej w teorii, bo często problemem okazuje się posiadany osprzęt, który zwyczajnie nie domaga. Dziś przyjrzymy się remedium na wiele z tych bolączek, a konkretnie dwóm wzmacniaczom firmy AVM, czyli FRITZ!Repeater 1200 AX oraz FRITZ!Repeater 6000.



Repeater czyli w sumie co?



Wzmacniacze sygnału, repeatery to urządzenia sieciowe, których zadaniem jest zwiększanie zasięgu sieci poprzez powielanie sygnału otrzymywanego z routera. Dzięki tej funkcjonalności są one w stanie wydatnie zwiększyć zarówno zasięg sieci jak i uzyskiwane transfery danych oraz stabilność w oddalonych od routera pomieszczeniach. Brzmi świetnie prawda? No i tak właśnie jest.



Trzeba jednak przy tym pamiętać, że repeatery nie są odpowiedzią na wszystkie bolączki z jakimi będziemy się borykać. Jeśli sygnał dostarczany przez router będzie kiepskiej jakości to sygnał rozgłaszany przez repeater będzie równie zły. Urządzenia tego typu nie są w stanie magicznie poprawić jego jakości. Co więcej każde takie urządzenie potrzebuje nieco czasu na wykonanie swojej pracy, więc podłączeni do niego klienci (np. laptop lub konsola) będą przesyłać sygnał z większym opóźnieniem niż gdyby łączyli się bezpośrednio z routerem. W przypadku dobrej jakości wzmacniaczy nie będzie to duża różnica, ale mimo wszystko trzeba być jej świadomym.



Dodatkowo repeatery korzystają z tej samej sieci bezprzewodowej co router i efektywnie są po prostu kolejnymi urządzeniami do niej podłączonymi. Jeśli więc mamy słaby router, który nie radzi sobie z dużą liczbą podłączonych urządzeń, to dodanie wzmacniacza prawdopodobnie tylko pogorszy naszą sytuację.



Innymi słowy najważniejszym urządzeniem sieciowym w domu jest router i dopiero gdy upewnimy się, że działa on sprawnie i nie stanowi wąskiego gardła w naszej sieci możemy zacząć dodawać kolejne urządzenia sieciowe.



Dodatkowe funkcje wzmacniaczy



Najtańsze wzmacniacze potrafią jedynie powtarzać sygnał otrzymywany z routera i są rozpoznawane jako odrębne punkty z własnymi podsieciami, pomiędzy którymi trzeba się ręcznie przełączać. Droższe urządzenia, takie jak testowane przez nas urządzenia FRITZ!Repeater 6000 oraz FRITZ!Repeater 1200 AX potrafią też pracować w trybie punktu dostępowego. Dzięki temu nie tylko nie musimy się przełączać pomiędzy poszczególnymi podsieciami, bo wszystko dzieje się automatycznie, ale też możemy podłączyć je do routera kablem przewodowym, co rozwiązuje problem niższego PINGU. W sytuacjach awaryjnych da się je też zmienić w zewnętrzne karty sieciowe podłączane np. do komputera PC.





Repeatery takie jak FRITZ!Repeater 6000 są też w stanie tworzyć z innymi urządzeniami sieć typu Mesh co niweluje problem opóźnień w przesyle sygnału przy wykorzystaniu sieci WiFi oraz zwiększa komfort korzystania z sieci w miejscach, które znajdują się na granicy zasięgu dwóch lub kilku nadajników. Technologia ta ma w zasadzie tylko zalety, ale jest zależna od jakości anten jakimi dysponują poszczególne nadajniki/odbiorniki. Jeśli będzie ona kiepska, to utworzona z nich sieć Mesh również będzie mocno ograniczona. Dlatego też często lepiej kupić dobry router i dobry wzmacniacz niż dwa kiepskiej jakości routery typu Mesh.



FRITZ!Repeater 1200 AX



Na pierwszy ogień weźmiemy tańszego Fritza! 1200AX. Urządzenie to można nabyć w oficjalnym sklepie producenta za 389zł (z 9% obniżką). W tej cenie otrzymujemy wzmacniacz z funkcją punktu dostępowego oraz mostka sieciowego w kształcie kostki o wymiarach 80 x 80 x 37 mm i wadze 160g, którą należy wetknąć bezpośrednio w gniazdko elektryczne. W wyposażeniu znajdziemy instrukcje oraz przewód LAN.





Wszystkie anteny komunikacyjne ukryto wewnątrz obudowy. Jeśli zależy nam na jak najniższym pingu, a w pobliżu gniazdka elektrycznego mamy też gniazdko sieciowe, to Fritza można podłączyć do naszej infrastruktury po kablu, korzystając w tym celu z gigabitowego gniazda LAN. W przeciwnym razie cała komunikacja odbywa się poprzez moduł Wi-Fi 6 (Wi-Fi AX), który może pracować w dwóch pasmach: 2,4GHz i 5GHz, oferują przy tym kompatybilność ze starszymi urządzeniami korzystającymi ze standardu 802.11ac/n/g/b. Jak zapewne wiecie częstotliwość 2,4GHz oferuje nam większy zasięg i stabilność niż 5GHz, ale kosztem niższego transferu danych. W praktyce jednak zarówno pierwszy jak i drugi tryb pracy oferują duże prędkości przesyłu danych i nawet sieć 2,4GHz powinna wystarczyć większości osobom. Obecność dwóch częstotliwości przyczynia się tu po prostu do większej elastyczności i mniejszego obciążenia sieci. W przypadku WiFi 2,4Ghz oferowana prędkość to maksymalnie 600Mbit/s, a jeśli korzystamy z WiFi 5GHz, otrzymamy do dyspozycji maksymalnie 2400Mbit/s. Pamiętajcie, że obie z podanych wartości są maksymalnymi jakie możemy osiągnąć przy połączeniu z urządzeniami wyposażonymi w równie dobre anteny nadawczo-odbiorcze i przy braku jakichkolwiek barier. Takimi barierami są np. ściany, a więc elementy, które w domach występują zaskakująco często.



Na froncie urządzenia znajdziemy też diodę LED oraz przycisk WPS do szybkiego parowania urządzeń. Zaawansowaną konfigurację urządzenia przeprowadzamy poprzez aplikację webową dostępną po wpisaniu w przeglądarce adresu http://fritz.repeater. Z jej poziomu aktywujemy między innymi szyfrowanie danych WPA2 (802.11i), oraz WPA3 (w trybie mostka). Trzeba pe jeśli macie router od FRITZ!a, to w zasadnie nie musicie odwiedzać strony z konfiguracją - wszystko ustawi się Wam samo.



Urządzenie podczas pracy zużywa około 5,5W energii i po przeprowadzeniu wstępnej konfiguracji staje się przeźroczyste dla innych urządzeń sieciowych (ta sama podsieć). W zestawie z repeaterem otrzymujemy kabel sieciowy oraz instrukcję jego instalacji.



FRITZ!Repeater 6000



FRITZ!Repeater 6000 stanowi rozwinięcie modelu AX 1200 oferując przy tym nie jeden, a aż dwa porty LAN (1x Gigabit LAN + 1x 2.5 Gigabit LAN) oraz jeszcze wydajniejszy moduł komunikacji bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi 6: AX (2400 + 2400 + 1200 Mbit/s) z kilkoma wbudowanymi antenami. Wzorem tańszego repeatera AX 1200 znajdziemy tu przycisk WPS i szyfrowanie w postaci WPA2, oraz WPA3 + 2, a ponadto możliwość utworzenia sieci typu mesh z innymi urządzeniami działającymi w sieci. Jeśli zdecydujemy się podłączyć model 6000 do infrastruktury sieciowej po kablu, to dodatkowy port LAN może posłużyć nam do podłączenia kolejnych urządzeń peryferyjnych. Jeśli np. nasz smarfton wspiera komunikacje Wi-Fi 6, wówczas po połączeniu z taką siecią będzie się wyświetlała stosowana ikonka połączenia Wi-Fi z dopiskiem 6 (w zależności od modelu smartfona, może być to różnie oznaczone).





Większe możliwości wymusiły niestety zwiększenie wymiarów samego urządzenia do 8,7 x 18,5 x 13,5 cm oraz zwiększenia poboru mocy do 11W. Przez to FRITZ!Repeater 6000 z wyglądu przypomina bardziej router niż typowy wzmacniacz sygnału. Charakterystyczny kształt dolnej części repeatera sprawia, że fanom Sci-Fi urządzenie to może się też kojarzyć z maszynami rodem z Gwiezdnych Wojen. Na szczęście producent nie zdecydował się na wykorzystanie plastiku w kolorze fortepianowej czerni, która jak powszechnie wiadomo rysuje się od samego patrzenia.



Wzrosła również cena. Za opisywane urządzenie trzeba zapłacić w sklepie producenta aż 1139zł.



Oprogramowanie i testy



Oprogramowanie obydwu modeli wzmacniaczy jest praktycznie bardzo do siebie zbliżone. Kiedy przyłączymy wzmacniacze bezpośrednio do routera firmy AVM, wówczas możemy mieć dostęp do środowiska Mesh i mieć szerszy obraz całej domowej czy też firmowej infrastruktury sieciowej. Poniżej dla przykładu zrzut ekranu kiedy korzystami w pełni możliwości środowiska Mesh i routera Fritz oraz podczas pracy z wykorzystaniem innego routera, poprzez połączeniu typu mostk LAN.





Podczas połączenia z routerem FritBOX z pełnym zarządzaniem Mesh mamy ładny, graficzny podgląd na wszystkie urządzenia w środowisku siecieciowym oraz możliwość zarządzania ustawieniami Wi-Fi w większym zakresie. Poniżej [rezentujemu zrzuty ekranowe jakie oferują wzmacniacze FRITZ!Repeater 6000 oraz FRITZ!Repeater 1200 AX.





W kwestii testów, sprawdziliśmy połączenie smartfona podłączonego do danego wzmiacniacza, podczas którego dokonaliśmy pomiaru z odległości okolo 2 metrów od wzmacniacza oraz jak na załączonym obrazku poniżej, w odległości około 10 metrów z kilkoma ścianami jakie oddzielały wzmacniacz oraz urządzenie. W tle pracowały również inne sieci w standardach 2.4GHz i 5GHz.









Wyniki FRITZ!Repeater 6000



Wyniki FRITZ!Repeater 1200 AX



Wartości są nieco zbliżone, choć FRITZ!Repeater 6000 cechuje się lepszym zasięgiem. Oczywiście takie urządzenie sprawdzi się w sytuacji, kiedy będziemy mieli kilka urządzeń podłączonych w jednym czasie i zalezy nam na dobrej przepustowości sieci.



