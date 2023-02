Czwartek 23 lutego 2023 Pozycjonowanie stron - jak to działa?

Autor: materiały partnera | 09:02 Czy wiesz, że polscy internauci korzystają z sieci przez 6 godzin i 42 minuty dziennie? Tak wynika z danych, które znajdziemy w podsumowaniu Digital 2023. Według wspomnianego raportu duża część użytkowników (już ponad 58%) szuka w Internecie produktów, usług i marek. Aby więc potencjalni klienci mogli dowiedzieć się o Twojej działalności i ofercie, musisz zdobyć widoczność w wyszukiwarce. Lepsze pozycje w wynikach wyszukiwania zapewnia zaś SEO strony internetowej. Jak działa pozycjonowanie? O tym piszemy w artykule. Zapraszamy do lektury!







Co to jest pozycjonowanie strony internetowej?



Wyobraź sobie, że musisz znaleźć informację o konkretnym produkcie, poszukujesz rekomendacji dotyczącej marki albo chcesz poznać ofertę lokalnego usługodawcy. Co robisz w takiej sytuacji? Zapewne wpisujesz odpowiednie zapytanie w Google. Jak się okazuje, również dla innych internautów wyszukiwarka stanowi kluczowe źródło wiedzy.

Wyniki wyszukiwania nie są więc dla użytkowników wyłącznie wiarygodną bazą danych o firmach i ich ofertach, ale również okazują się często narzędziem pierwszego wyboru. Dla Twojej strony internetowej wyszukiwarka będzie stanowić jedno z najlepszych źródeł wartościowego ruchu. Stanie się tak, tylko jeśli Twoja witryna znajdzie się wysoko w Google.



Walkę o lepsze pozycje zapewnia zaś pozycjonowanie. Tego rodzaju optymalizacja obejmuje wszelkie działania, które poprawiają ranking strony WWW w bezpłatnych wynikach wyszukiwania na określone słowa kluczowe. Skuteczne SEO sprawia, że witryna jest widoczna w Google, a więc staje się łatwiejsza do znalezienia przez potencjalnych klientów, którzy szukają informacji związanych z Twoją działalnością.

Aby lepiej zrozumieć korzyści, jakie wiążą się z wysoką pozycją w rankingu, warto bliżej poznać mechanizm działania wyszukiwarki oraz dowiedzieć się, na czym polega pozycjonowanie.



Możesz też już teraz powierzyć optymalizację SEO specjalistom – wypełnij formularz pod adresem https://wenet.pl/oferta/pozycjonowanie, a otrzymasz darmową konsultację. Przekonaj się, co musisz zrobić, aby zdobyć rozpoznawalność w sieci.



Jak działa pozycjonowanie?



Z Google korzystają zarówno firmy, które działają online, jak i użytkownicy konsumujący treści internetowe. Po wpisaniu przez internautę hasła w wyszukiwarkę wyświetla się SERP, czyli lista stron WWW, które odnoszą się do zapytania. Znajdziemy tam zarówno organiczne, jak i płatne wyniki wyszukiwania – w tym tekście skoncentrujemy się jednak na darmowych, ponieważ to właśnie one stanowią odzwierciedlenie działań SEO i są darzone większym zaufaniem przez odbiorców.







Z tego też powodu strony internetowe promowane przez wyszukiwarkę nie mogą być przypadkowe. W tym celu roboty Google po wpisaniu przez użytkownika określonego hasła przeszukują indeks WWW w poszukiwaniu najtrafniejszych odpowiedzi, które prezentują pod postacią rankingu – im wyższa pozycja witryny, tym lepsze dopasowanie do zapytania.



Co więcej, wyszukiwarka regularnie aktualizuje algorytmy, które tworzą SERP na podstawie wielu czynników rankingowych. Wypracowanie wysokiej pozycji w rankingu wymaga dostosowania strony do wciąż zmieniających się wytycznych, a więc inwestycji w pozycjonowanie.



To właśnie poprzez działania SEO pomagasz wyszukiwarce lepiej zrozumieć zawartość Twojej strony internetowej, a ta umieszcza witrynę wyżej w darmowych wynikach wyszukiwania. Pamiętaj jednak, że optymalizacja to często długi i złożony proces, który wymaga prowadzenia działań na bieżąco i wykorzystania technicznej (i zwykle specjalistycznej) wiedzy.



Pozycjonowanie strony internetowej – na czym polega?



Z pewnością zdajesz sobie sprawę, że skuteczne SEO strony internetowej może przynieść wiele korzyści dla Twojego biznesu. Jednak musisz spełnić najpierw kilka warunków. Pamiętaj, że nie jest to jednorazowa czynność, a proces, który nie zawsze będzie łatwy. Oczekiwanych efektów często nie da się uzyskać od razu, a ich osiągnięcie wymaga bieżącej pracy nad witryną.



W rezultacie zwiększysz widoczność firmy w sieci, co pozwoli Ci dotrzeć ze swoją ofertą do użytkowników w momencie, gdy poszukują w Google konkretnych rozwiązań czy usług i produktów. Aby w pełni wykorzystać potencjał pozycjonowania, musisz prowadzić działania on- i off-site (na stronie i poza nią).

Działania on-site



Pozycjonowanie opiera się w głównej mierze na optymalizacji strony internetowej pod kątem zawartości i technicznych aspektów działania witryny. Dlatego w ramach SEO należy skoncentrować się na kilku kluczowych praktykach, do których zaliczamy:



• audyt SEO – oceń potencjał strony w wynikach wyszukiwania na postawie szczegółowej analizy witryny pod kątem czynników, które wpływają na pozycję w rankingu Google i jednocześnie są ważne dla odwiedzających;

• dobór słów kluczowych – wykorzystaj specjalistyczne narzędzia np. Senuto, Ahrefs czy SEMSTORM i wybierz frazy, które cieszą się popularnością w wyszukiwarce oraz opisują ofertę i działalność Twojego przedsiębiorstwa;

• marketing treści – twórz unikalną, różnorodną i angażującą zawartość, którą odpowiednio zoptymalizujesz poprzez: dopasowane słowa kluczowe, atrakcyjną formę, właściwe linkowanie, intrygujące meta dane, materiały wizualne czy język korzyści;

• optymalizację techniczną – zadbaj o kluczowe elementy strony WWW zgodnej z zasadami SEO: bezpieczeństwo (certyfikat SSL), responsywność (dostępność na różnych urządzeniach), szybkość ładowania, dobry UX (doświadczenie użytkownika) oraz zoptymalizowane meta dane, grafiki, adresy URL, kod i struktura.



Działania off-site



Aby zdobyć uznanie wyszukiwarki i użytkowników Internetu, musisz jeszcze zadbać o działania prowadzone poza stroną internetową. W ramach skutecznego pozycjonowania warto budować wartościowy i zróżnicowany profil linkowy. W tym celu informacje o Twojej firmie i oferowanych produktach lub usługach powinny znaleźć się w zaufanych miejscach sieci.



Wdróż więc link building oparty na publikowaniu wpisów z linkami lub artykułów sponsorowanych na portalach partnerskich oraz pozyskiwaniu odnośników z wiarygodnych i popularnych serwisów czy forów internetowych. Nie zapominaj przy tym o wizytówce w Google Moja Firma, aktywności w Social Mediach czy prezentacji w katalogach branżowych.



Jak skutecznie pozycjonować stronę WWW? Podsumowanie

Wiesz już całkiem sporo o tym, jak działa pozycjonowanie stron WWW. Jednak, co właściwie zyskasz, jeśli zainwestujesz w SEO? Większa widoczność w wyszukiwarce, dotarcie wprost do grupy docelowej, wzrost liczby odwiedzin, pozyskanie wartościowego źródła ruchu – to tylko kilka spośród wielu korzyści.



Nie pytaj więc, czy warto, a już teraz pomyśl o optymalizacji witryny. Weź pod uwagę, że jest to proces długotrwały, który będzie wymagał od Ciebie cierpliwości, zaangażowania, bieżących działań i wiedzy technicznej. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy coraz częściej podejmują współpracę ze specjalistami SEO. Ty też możesz! Wybierz WeNet, a zyskasz większą widoczność Twojej firmy w sieci.



Doradcy internetowi stale analizują i reagują na aktualne trendy oraz zmiany algorytmów wyszukiwarki – dlatego Twoja strona będzie dopasowana do wytycznych i zgodna z zasadami SEO. Eksperci zajmą się dla Ciebie każdym aspektem pozycjonowania: od optymalizacji technicznej, przez marketing treści, po budowanie wartościowego profilu linkowego.



Chcesz poznać szczegóły? Już teraz zamów darmową konsultację, a otrzymasz również indywidualną wycenę. Wypełnij formularz pod adresem WeNet.pl i dołącz do grona 50 000 zadowolonych klientów. Promuj firmę w sieci i obserwuj stabilny oraz systematyczny wzrost swojej strony internetowej w wynikach wyszukiwania.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.