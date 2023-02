Czwartek 23 lutego 2023 Ryzen 7950X 3D - pierwsze testy w grach 3D

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:24 Już po weekendzie nastąpi premiera procesorów Ryzen 7000 z dodatkową pamięcią 3D V-Cache. Wówczas do sprzedaży trafią 16-rdzeniowy Ryzen 9 7950X 3D i 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900X 3D, do których na początku kwietnia dołączy 8-rdzeniowy Ryzen 7 7800X 3D. W sieci właśnie pojawiły się wyniki testów flagowego procesora Ryzen 9 7950X 3D w grach 3D, wykonane przez AMD i jeden z niezależnych portali. Firma AMD przedstawiła wynik swoich wewnętrznych testów, w których wspomniany procesor porównano do Core i9-13900K w 22 tytułach gier. Po uśrednieniu wyników okazuje się, że Ryzen 9 7950X 3D oferuje o 6,9 procent niższą wydajność w grach 3D niż flagowy procesor Intela.



Jeden z serwisów o tematyce komputerowej pospieszył się z publikacją wyników swoich testów wydajności. Ryzen 9 7950X 3D został w nich porównany do procesora Core i9-13900K, oraz do standardowego modelu Ryzen 9 7950X bez pamięci 3D V-Cache. Werdykt: nowy procesor AMD zapewnia średnio 6 procent więcej klatek na sekundę niż Core i9-13900K, i średnio o 16 procent więcej niż standardowy Ryzen 9 7950X.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.