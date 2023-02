Czwartek 23 lutego 2023 NX7000 i NX8000 wraz z zapasowymi końcówkami w cenie 169zł i 199zł

Autor: materiały partnera | 15:01 Rodzina szczoteczek sonicznych Nandme NX od Xiaomi cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród klientów z całego świata za sprawą bardzo dobrej wyceny tych produktów. Do tego co i rusz pojawiają się promocje, dzięki którym już i tak niska cena spada o dodatkowe kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent. Nie inaczej jest i tym razem. Przez raptem kilka dni, a konkretnie od 27.02 do 03.03 za modele NX 7000 i NX 8000 zapłacicie odpowiednio 169,90zł i 199zł. Oprócz szczoteczki otrzymacie też zestaw 12 końcówek czyszczących, które wystarczą Wam na najbliższe 3 lata.







Tanio, ale dobrze

NX 7000 to bardzo dobry model na start, w szczególności dla osób, które często podróżują lub najzwyczajniej nie chcą pamiętać o częstym ładowaniu szczoteczki. Dzięki pojemnemu ogniwu z opisywanego produktu można korzystać nawet przez 1460 minut, co przy założeniu szczotkowania dwa razy dziennie przez 2 minuty daje nam okrągły rok czyszczenia zębów raptem na jednym ładowaniu.



Nawet rok szczotkowania na jednym ładowaniu

Po rozładowaniu baterię naładujemy za pomocą zwykłej ładowarki z portem USB typu C. Producent postawił tu na niski prąd ładowania, który sprawia, że czas uzupełniania energii trwa od 7 do 12 godzin. To sporo, ale dzięki temu żywotność samego ogniwa będzie dłuższa.



O konieczności ładowania dadzą nam znać wbudowane w korpus diody statusu, które w połączeniu z wibracjami poinformują użytkownika o niskim poziomie baterii i przypomną o konieczności szczotkowania. Wibracjami szczoteczka da nam również znać kiedy należy zmienić rząd szczotkowanych zębów. Jak już wspomniałem domyślnie na każdy z czterech rzędów użytkownik powinien przeznaczyć 30 sekund.







Silniczek wibracyjny i multum trybów pracy



Moc i tryb szczotkowania w modelu NX7000 ustawiamy za pomocą dwóch wbudowanych w korpus przycisków. Pierwszy odpowiada za wybór jednego z pięciu trybów pracy (wrażliwy, czyszczenie, wybielanie, polerowanie oraz masaż/aparat dentystyczny), a drugi pozwala dobrać jeden z trzech poziomów intensywności (mocny, średni i słaby). Razem daje nam to w sumie 15 wariantów szczotkowania.



Za generowanie wibracji odpowiada silniczek Maglev 4.0 (Magnetic Levitation Sonic Motor), który jest w stanie wytworzyć do 41 000 drgań na minutę. Wibracje w szczoteczkach sonicznych są używane do odrywania od szkliwa resztek jedzenia i kamienia, nie tylko z miejsc które szczotkujemy, ale też ich najbliższego otoczenia. W tym z trudno dostępnych przestrzeni międzyzębowych, często atakowanych przez próchnicę. Dzięki tej cesze skuteczność szczoteczek sonicznych bije na głowę ich manualne odpowiedniki.







NX8000, czyli podobnie, ale jednak dużo lepiej



Z myślą o bardziej wymagających użytkownikach powstał model NX8000, który oferuje nie tylko ładniejszy design, ale też zupełnie inne, znacznie większe końcówki, które są dużo skuteczniejsze od tych w NX7000. Sercem szczoteczki jest ten sam silniczek co w modelu NX7000, ale jego pracą steruje bardziej zaawansowany układ scalony. Komunikuje się on z wbudowanymi czujnikami nacisku i w razie zbyt silnego dociśnięcia końcówki do zębów informuje o tym użytkownika za pomocą diod umieszczonych w pierścieniu wokół gniazda na końcówki (na styku korpusu i końcówki).







Inny jest też system ładowania - NX ładujemy indukcyjnie, odkładając ją do dołączonej w zestawie bazy, oraz interfejs. W tym modelu fizyczne przyciski zastąpił panel dotykowy za pomocą którego można dowolnie zmieniać tryby pracy szczoteczki.



Powiększono też sam akumulator, którego pojemność wzrosła z 2700mAh (w NX7000) do 2900mAh, jednak z uwagi na dodatkowe funkcje wystarcza on „tylko” na 200 dni pracy na jednym ładowaniu.







Jak skorzystać z promocji?

No dobrze, ale jak skorzystać z tej okazji? Otóż w przypadku modelu NX 7000 należy przejść pod TEN link i po prostu dodać szczoteczkę do koszyka, a w przypadku modelu NX 8000 powinniście odwiedzić TĘ stronę i… też dodać produkt do koszyka.



