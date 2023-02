Wtorek 28 lutego 2023 Ryzen 9 7950X 3D i Ryzen 9 7900X 3D - oficjalna premiera

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 18:38 Firma AMD wprowadza do sprzedaży dwa nowe procesory dedykowane dla entuzjastów oraz graczy. Są to 16-rdzeniowy Ryzen 9 7950X 3D i 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900X 3D, obydwa wyposażone w dodatkowe 64 MB pamięci L3 w postaci pamięci 3D V-Cache umieszczonej na jednym z dwóch chipletów. Procesory mają taktowanie bazowe 4,2 GHz, o 300 MHz niższe niż ich odpowiedniki bez dodatkowej pamięci podręcznej, i takie samo taktowanie Turbo - 5,7 GHz w modelu 16-rdzeniowym i 5,6 GHz w wersji 12 rdzeniowej. Wskaźnik TDP wynosi 120W, czyli mniej niż w wersjach standardowych, a sugerowana cena to 699 i 599 USD, co przekłada się na odpowiednio: 3799 PLN i 3249 PLN w Polsce (z VAT).



Według testów nowe procesory oferują w grach o kilkanaście procent więcej klatek na sekundę niż standardowe Ryzen 9 7950X i 7900X, i o kilka procent więcej niż Core i9-13900K. W aplikacjach wydajność jednowątkowa nowych procesorów jest w większości zastosowań taka sama, a w części nieco wyższa jak wydajność starszych modeli bez dodatkowej pamięci 3D V-Cache. Wydajność wielowątkowa w aplikacjach jest nieco niższa lub porównywalna do oferowanej przez procesory Ryzen 9 7950X i 7900X , a sporadycznie wyższa (w przypadku aplikacji potrafiących wykorzystać zwiększoną pojemność pamięci L3).



Ryzen 9 7950X 3D i Ryzen 9 7900X 3D mają wprawdzie zablokowany mnożnik, ale w zamian oferują wyraźnie wyższą efektywność energetyczną niż standardowe modele tych procesorów bez pamięci 3D V-Cache i z TDP 170W.





Nowe procesory wymagają aktualizacji BIOSu do nowszej wersji. oraz sterowników AMD Chipset Driver w wersji co najmniej 5.01.03.005, które wprowadzają rozwiązanie performance optimizer dla procesorów Ryzen 9 7950X 3D i 7900X 3D. W przypadku wykrycia obciążenia grą 3D, rozwiązanie ocenia, który z dwóch chipletów procesorów zapewnia więcej klatek na sekundę, i przypisuje wszystkie wątki uruchomione przez grę do chipletu oferującego więcej fps - według AMD przeważnie zawsze jest to wolniej taktowany chiplet z dodatkową pamięcią 3D V-Cache. Jednocześnie wątki uruchamiane przez grę nie trafiają wówczas do drugiego z chipletów procesora.



Wraz z procesorami pojawiła się także aktualizacja schedulera do systemu Windows, pozwalająca wybierać priorytetowy chiplet CCD. W sklepie Microsoftu dostępna jest aplikacja Xbox Game Bar, po której zainstalowaniu (lub aktualizacji do nowej wersji) w managerze urządzeń pojawia się urządzenie "AMD 3D V-Cache Performance Optimizer". Wraz ze sterownikiem AMD pozwala ono na zarządzanie, który z chipletów CCD nowych procesorów ma wyższy priorytet i jest obciążany jako pierwszy - czy niżej taktowany chiplet CCD z dodatkową pamięcią 3D V-Cache (opcja dla gier), czy też wyżej taktowany chiplet CCD bez dodatkowej pamięci L3 (opcja rekomendowana dla większości aplikacji wielowątkowych).









