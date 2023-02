Wtorek 28 lutego 2023 Intel ogłasza gotowość do produkcji w litografii 7nm "Intel 4"

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 18:26 Intel poinformował o gotowości do produkcji układów scalonych w swojej najnowszej litografii "Intel 4", która do 2021 roku funkcjonowała pod nazwą 7nm. Nowa litografia wykorzystuje foto-naświetlanie przy użyciu najnowszej techniki EUV (Extreme Ultra Violet) wykorzystującej fale światła o długości 13.5 nm, co pozwala na wytrawianie mniejszych obwodów z większą dokładnością względem foto-naświetlania DUV stosowanego przez Intela w procesie 10nm "Intel 7". Litografia Intel 4 oferuje prawie dwukrotnie większą gęstość upakowania tranzystorów niż dotychczasowa Intel 7, a według wstępnych ocen jej parametry mogą być porównywalne do litografii 5nm lub 4nm od TSMC.



Dokładniej będzie można to ocenić dopiero kiedy na rynek trafią pierwsze układy scalone wyprodukowane w procesie Intel 4, jakimi będą rdzenie "Core Tile" procesorów Core 14. generacji, których debiut jest planowany w 2. połowie tego roku.



Jednocześnie Intel podkreślił, że jest na dobrej drodze do szybkiego wprowadzenia swoich kolejnych trzech procesów litograficznych. Litografia Intel 3, czyli ulepszona wersja Intel 4 ma być gotowa w 2. połowie tego roku, całkiem nowe litografie Intel 20A i Intel 18A z tranzystorami typu GaaFET mają być gotowe jeszcze w 2024 roku.







