Wtorek 28 lutego 2023 Windows 11 będzie informował o braku modułu TPM 2.0

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:04 (1) Debiut systemu Windows 11, czyli przebudowanej wersji powszechnego już Windows 10 wywołał nieco kontrowersji. Wszystko przez dość wyszukane wymagania sprzętowe jakie Microsoft postawił przed użytkownikami chcącymi skorzystać z nowych okienek. Oprócz kart graficznych z DirectX12, Microsoft postawił wymóg posiadania płyty głównej ze wsparciem dla technologii TPM 2.0 (Trusted Platform Module). Po premierze okazało się, że dla bardziej świadomych użytkowników pozostawiona została furtka pozwalająca na zainstalowanie i uruchamianie Windows 11 na sprzęcie bez modułu TPM 2.0, a co więcej, Microsoft podał procedurę, jak z tej możliwości skorzystać.



Tymczasem wraz z najnowszą aktualizacją do Windows 11, osoby użytkujące ten system bez modułu TPM 2.0 mogą oczekiwać dodatkowych "fajerwerków". W prawym dolnym rogu (przy zegarze systemowym i tzw. trayu), Windows 11 będzie wyświetlał komunikat o braku spełnienia wymagań sprzętowych, odsyłający do ustawień systemowych w celu zasięgnięcia większej liczby informacji o przyczynie tego ostrzeżenia. Komunikat będzie bardzo podobny do znanego już zawiadomienia o braku aktywowanej licencji na Windows.







TPM (autor: doxent | data: 28/02/23 | godz.: 19:55 )

nie rozumiem po co oni się na to TPM tak uparli?



