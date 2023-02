Wtorek 28 lutego 2023 Sprzedaż kart graficznych spadła o 38 procent, a procesorów o 35 procent

Autor: Zbyszek | źródło: Jon Peddie Research | 17:50 Firma analityczna Jon Peddie Research przedstawiła swój najnowszy raport dotyczący sprzedaży układów graficznych oraz procesorów CPU w 4. kwartale 2022 roku i w całym 2022 roku. W ostatnim kwartale, w porównaniu do 3. kwartału 2022 roku sprzedaż GPU (liczona jako suma zintegrowanych układów graficznych i samodzielnych kart graficznych) spadła o 15,3 procent. Spośród producentów, najbardziej spadła sprzedaż GPU firmy Intel (o 16,5 procent), a kolejno AMD (o 12,7 procent) i Nvidia (o 11,7 procent). W całym 2022 roku sprzedaż GPU była niższa o 38 procent niż w 2021 roku, w tym o 24 procent niższa w komputerach stacjonarnych i o 43 procent niższa w laptopach, co jest wartościami zbliżonymi do poziomu spadku sprzedaży w 2022 roku obu typów tych urządzeń.



W przypadku procesorów CPU, ich sprzedaż spadła w 4. kwartale 2022 roku o 17,4 procent względem 3. kwartału, a w całym 2022 roku była o 35,3 procent niższa niż w 2021 roku. Spośród producentów większy spadek sprzedaży odnotował Intel, a mniejszy AMD.



Wskaźnik liczby układów graficznych zamontowanych w komputerach, w stosunku do liczby sprzedanych komputerów wyniósł 118 procent, co oznacza że na 100 sprzedanych komputerów przypadało 118 układów graficznych, a około 1/5 sprzedanych komputerów posiadała dedykowaną kartę graficzną oddzielną od układu graficznego zintegrowanego w procesorze.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.