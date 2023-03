Wtorek 28 lutego 2023 Czy to możliwe, że masz podsłuch w telefonie?

Autor: materiały partnera | 17:57













Oto kilka sposobów, jak można zabezpieczyć się przed podsłuchem w telefonie:

1.Nie udostępniaj swojego telefonu innym osobom

Nie rób tego zwłaszcza wtedy, gdy nie znasz dobrze tych osób. Im więcej użytkowników ma dostęp do twojego telefonu, tym większe jest ryzyko, że ktoś może go zhakować lub zainstalować na nim aplikację szpiegowską.

2. Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe

Na telefonie warto mieć oprogramowanie zabezpieczające przed wirusami. Pomaga wykrywać i usuwać potencjalne zagrożenia.

3. Regularnie aktualizuj oprogramowanie systemowe

Nowa aktualizacja na Androida lub iOS? Warto ją zainstalować. Zyskujemy wtedy nowe funkcje, a przede wszystkim unikamy luk w zabezpieczeniach.

4. Publiczne sieci Wi-Fi? Powiedz im "nie"

Nie korzystaj z otwartych sieci Wi-Fi, zwłaszcza tych, które nie są zabezpieczone hasłem. Publiczne sieci Wi-Fi są łatwe do zhakowania, co umożliwia podsłuchiwanie ruchu internetowego.

5. Nie pobieraj aplikacji ze źródeł innych niż oficjalne sklepy z aplikacjami

To kuszące, aby pobierać aplikacje, które z jakiegoś powodu nie zostały dopuszczone do oficjalnych sklepów. Ale uwaga. Wirusy i aplikacje szpiegowskie są często ukrywane właśnie w aplikacjach pobieranych z nieznanych źródeł.

6. Sprawdź, czy na twoim telefonie nie ma aplikacji szpiegowskich

Wyszukaj w ustawieniach telefonu lub skorzystaj z narzędzi antywirusowych, które pomogą w wykryciu takich aplikacji.

7. Używaj silnego hasła

Unikaj ustawiania łatwych do odgadnięcia haseł, takich jak "1234" lub "0000". Dostęp do telefonu nie może być zbyt prosty. Jeśli możesz, aktywuj też uwierzytelnianie biometryczne.

8. Nie podawaj poufnych informacji przez telefon

Zwłaszcza nieznajomym! Unikaj też rozmów na tematy biznesowe lub prywatne, które mogą być wrażliwe, szczególnie w miejscach publicznych, gdzie może to być łatwiej podsłuchiwać.

9. Wyłącz swój telefon, gdy nie korzystasz z niego

To uniemożliwi wykorzystanie urządzenia do podsłuchiwania rozmów, a także przedłuży czas działania baterii.

Warto również pamiętać, że nie ma sposobu na 100-procentowe zabezpieczenie przed podsłuchem w telefonie. Najważniejsze jest zachowanie ostrożności i stosowanie się do dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem w internecie.

