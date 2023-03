Czwartek 2 marca 2023 Apple iPhone 15: złącze USB Type-C w każdym, chip A17 w części modeli

Autor: Zbyszek | źródło: MacRumors | 17:47 Jak co roku, Apple jesienią zafunduje nam kolejną generację swoich smartfonów iPhone. Tym razem mają to być iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. W sieci właśnie pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje o nowych smartfonach. Według nich Apple nie będzie czekać do 2024 roku, i już w tym roku spełni wymagania Komisji Europejskiej, wyposażając smartfony z serii iPhone 15 w złącze USB Type-C. Nie wiadomo jeszcze czy całkiem zastąpi ono Ligtning, czy tez obywa te porty będą występować obok siebie. Poza tym iPhone 15 mają otrzymać odświeżony wygląd z bardziej odporną obudową wykonaną z elementów tytanowych.



Modele z dopiskiem PRO będą też wyposażone w najnowszy chip A17 Bionic wytwarzany w litografii 3nm, który ma być o 15 procent bardziej wydajny i o 30 procent bardziej efektywny energetycznie niż dotychczasowy A16 Bionic. Wersje podstawowe czyli iPhone 15 oraz iPhone 15 Plus będą wyposażone we wspomniany chip A16 Bionic, stosowany w obecnie sprzedawanych modelach iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max.



