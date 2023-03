Czwartek 2 marca 2023 Intel znalazł rozwiązanie problemu zrywania połączeń przez kontroler I226-V

Autor: Zbyszek | źródło: Jntel | 17:24 Wraz z procesorami Core 13. generacji (seria Raptor Lake-S) Intel wprowadził też odświeżone chipsety dla podstawki LGA 1700. Są to X790, H770 i B760, na bazie których powstały nowe modele płyt głównych. Dla płyt z chipsetami serii 700 Intel przygotował też nowy kontroler sieci przewodowej Ethernet. Model I226-V zapewnia połączenie z prędkością 2,5 Gb, zamiast 1,0 Gb/s jak standardowo. Niestety użytkownicy płyt głównych z tym kontrolerem zgłaszali problem, polegający na pojawiających się od czasu do czasu kilkusekundowych przerwach w połączeniu. Intel poinformował dziś, że zbadał problem i znalazł jego przyczynę. Firma przedstawiła też rozwiązanie problemu.



Posiadacze płyt głównych z kontrolerem I226-V powinni wejść do managera urządzeń, i w zaawansowanych ustawieniach tego kontrolera wyłączyć tryb Energy Efficient Ethernet (EEE). Drugim sposobem jest aktualizacja sterowników kontrolera I226-V do wersji 2.1.3.3. Informacja została też ogłoszona na portalu Intel Community



