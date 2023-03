Zakupy online i metody płatności

Zakupów przez Internet robimy coraz więcej. Momentami już rezygnujemy całkowicie z możliwości zakupów stacjonarnych, gdyż w sieci wiele takich samych produktów można zakupić taniej. Do tego kurier dowiezie nam je pod sam dom. Jednak aby to było możliwe, należy najpierw wybrać metodę płatności. I tu też nastąpił przewrót. Coraz mniej osób wybiera zakupy za pobraniem, a za to chętnie korzysta z płatności online. Jednym z narzędzi to umożliwiających są bramki płatnicze.





Co to jest bramka płatnicza?

Bramka płatnicza to system służący do przetwarzania płatności online i umożliwiający dokonywanie płatności kartą kredytową lub przelewem bankowym, a ostatnio także coraz popularniejszym BLIK-iem.

Działanie bramki płatniczej polega na przekierowaniu klienta na stronę banku lub innego pośrednika płatniczego, gdzie dokonywana jest autoryzacja transakcji i pobierana opłata za zakup. Dane karty kredytowej lub informacje o przelewie są szyfrowane i przesyłane do banku lub pośrednika płatniczego, który następnie przekazuje informację zwrotną do sklepu, potwierdzając lub odrzucając płatność. W przypadku autoryzacji transakcji sklep otrzymuje informację o udanej płatności i przystępuje do realizacji zamówienia.

Czy korzystanie z bramek płatniczych jest bezpieczne?

Bramka płatnicza jest bezpieczna, gdyż jest zazwyczaj zabezpieczona zaawansowanymi protokołami szyfrowania. Te chronią dane transakcyjne przed przechwyceniem lub kradzieżą przez osoby trzecie, czyli między innymi złośliwe oprogramowanie. W przypadku stosowania bramki płatniczej zawsze warto upewnić się, że strona sklepu, na której dokonujemy zakupu, posiada certyfikat SSL (czyli wirtualny certyfikat bezpieczeństwa), który zapewnia ochronę przesyłanych danych.

Warto dodać, że istnieje wiele różnych bramek płatniczych na rynku różniących się funkcjonalnością. Sklepy wybierają takie, które są dla nich najbardziej opłacalne, biorąc pod uwagę prowizje czy koszty utrzymania serwisów. Dlatego też sami właściciele sklepów internetowych powinni pamiętać, że przed wyborem odpowiedniej bramki płatniczej warto dokładnie zapoznać się z ofertami i opiniami innych użytkowników.

Bramka płatnicza i jej funkcjonalność.

Zdecydowanie korzystanie z bramek płatniczych jest ogromnym udogodnieniem dla obu stron zawierających umowę kupna-sprzedaży. Kupujący – szczególnie tacy którzy nagminnie kupują przez Internet – przy pomocy bramki płatniczej, mogą wykonywać bardzo szybkie operacje. Nie potrzebują mozolnego logowania się na konto i przesyłania przelewów. Czasami, przy odpowiednich ustawieniach wystarczy kilka kliknięć.

Z kolei sprzedawcy korzystający z serwisów płatniczych otrzymują natychmiastowe informacje o płatności, dzięki czemu mogą dużo szybciej realizować zamówienia.



źródło: https://zlapgrafika.pl/sites/ranking-operatorow-platnosci-online,84