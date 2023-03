Opinie o pracodawcy budują wizerunek firmy

Już w 2020 roku przeszło 1/3 specjalistów i menadżerów odrzucała ofertę pracy, gdy wizerunek pracodawcy nie był dla nich wystarczająco dobry. Czy też, wyrażając się dokładniej: znajdował się daleko od ich oczekiwań. Chociaż ogłoszenia kuszą potencjalnych kandydatów kartami zniżkowymi, 13-tą pensją, dodatkowymi dniami urlopu, czy słynnymi już owocowymi czwartkami – nie zastępuje to kultury organizacji, specyfiki pracy w zespołach, modelu ich zarządzania, czy tego, co określamy zwykle atmosferą.



Pojęcie mało precyzyjne, ulotne, niemal niedostrzegalne, którego sposób realizacji wpływa jednak znacząco na samopoczucie wszystkich pracowników w organizacji. To choćby dla zbadania atmosfery w środowisku pracy warto sprawdzać opinie o pracodawcy, jeszcze zanim podejmiemy u niego zatrudnienie. Takie komentarze są często precyzyjne i szczegółowe, zorientowane na detal, co pozwala zajrzeć do miejsc, których nie pokazuje strona internetowa firmy. Nic dziwnego, że opinie, które wystawiają pracownicy, stają się znaczące na rynku pracy.



Kto daje najlepsze opinie o pracodawcy?

Będą to przede wszystkim pracownicy firmy. Zarówno ci etatowi, jak i dorywczy, którzy realizują dla przedsiębiorstwa pojedyncze usługi – mimo że ich styczność z zasobami organizacji jest niewielka. To właśnie pracownicy mogą dostrzec najważniejsze aspekty współpracy z kierownictwem, nastroje przełożonych oraz strukturę organizacyjną w praktyce, a nie w pięknie rysowanych tabelkach dla inwestorów. Doświadczanie codzienności działania organizmu, jakim jest firma, daje pełnię obrazu o jego funkcjonowaniu. Nie kierujemy się więc tutaj „zdrowym wyglądem”, a tym, co jest w środku, czasem skrzętnie ukryte.

Tak było w przypadku choćby CD Project Red. Złota firma rozwijała się bardzo prężnie. Wielu graczy wyczekiwało prezentacji tytułu Cyberpunk 2077. O ile często wspomina się w tym kontekście o słabej reklamie, wiecznym przekładaniu premiery gry, to już mniej media mówią o powodach tego stanu. Pracownicy wyrazili swoje opinie o firmie. Zaczęli otwarcie mówić o niekończących się nadgodzinach, niekompetencji menadżerów, czy przestarzałych narzędziach pracy. W mediach zawrzało, a akcje przedsiębiorstwa zaczęły nagle spadać.



Co jeszcze można wyczytać z opinii o firmie?

Pracownicy dzień po dniu obserwują reakcje i działania kierownictwa wobec zespołu, a także podejście wobec klientów. Ci ostatni są przecież różni. Reakcje na ich obecność oraz styl przeprowadzania transakcji nie kończą się przecież wraz z odłożeniem słuchawki telefonu. Kulturę organizacji buduje też to, jak mówimy o kliencie, gdy nie ma go w pobliżu, w tzw. kuluarach: na spotkaniach i zebraniach, po domknięciu sprzedaży, czy w firmowej kuchni.

Jeśli jest zespołowe przyzwolenie na to, aby np. nabijać się z kontrahentów, już wiemy, że mamy do czynienia ze środowiskiem, które nie wierzy w produkt i markę. A co najważniejsze: realną pomoc klientowi poprzez np. oferowaną usługę. W tej samej firmie może być nakaz stosowania uśmiechu nr 5 i miłego tonu głosu nr 3 w obecności kontrahentów, więc odkrycie prawdziwego podejścia jest dla osób z zewnątrz nie lada wyzwaniem. To Work or Not?

Czy chcemy pracować w tak budowanych środowiskach? Mamy ochotę słuchać tego typu komentarzy dzień w dzień? I co najważniejsze: czy chcemy w tym procederze uczestniczyć? Takie środowisko pracy potrafi być niezwykle niszczące. Odbiera radość z wykonywanych obowiązków i nie sprzyja rozwojowi. Chcielibyśmy więc o takich kwestiach wiedzieć zdecydowanie wcześniej. Niestety, tych informacji nie oddadzą nam nawet najbardziej wymyślnie przeprowadzane rekrutacje. Nie pokaże nam tego strona internetowa potencjalnego pracodawcy, czy Social Media firmy. Po „atmosferę w pracy” trzeba sięgnąć głębiej. Dokąd? Do opinii o pracodawcy. Work or Not jest platformą, która udostępnia możliwość wymiany tak istotnych informacji między pracownikami. Na jej łamach każdy zatrudniony lub współpracownik danej jednostki może podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Im bardziej rozbudowany opis, tym lepiej pomaga innym użytkownikom zorientować się w sytuacji przedsiębiorstwa. Co im to daje? Przede wszystkim: otwiera możliwości. Możliwości współpracy w firmach z zasadami, które tworzą prawdziwi profesjonaliści. Właśnie takich organizacji życzymy wszystkim na rynku pracy.