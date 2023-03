Poniedziałek 6 marca 2023 Nvidia może być zainteresowana produkcją chipów u Intela

Autor: Zbyszek | źródło: CNBC | 23:36 (1) Jensen Huang, założyciel prezes i dyrektor generalny Nvidia w wywiadzie dla CNBC podzielił się kilkoma nowymi informacjami. Według niego obecny znaczny spadek sprzedaży komputerów i kart graficznych nie wpłynie negatywnie na sytuację Nvidia, ponieważ obecnie obserwowany wzrost zainteresowania Doliny Krzemowej sztuczną inteligencją powoduje ogromny popyt na produkty Nvidia do obliczeń związanych z AI. Prezes Nvidia upatruje dużej szansy dla swojej firmy we wzrastającej popularności chatbota ChatGPT - jego wersja beta trenowała swoje modele matematyczne na około 10 tysiącach GPU od Nvidia.



Jensen Huang stwierdził, że gdyby dla przykładu Google zdecydowało się wdrożyć ChatGPT, będzie potrzebować do tego około 4 milionów wydajnych GPU. Jednocześnie dyrektor Nvidia przyznał że to może być odległa perspektywa, ale prognozy jego firmy przewidują, że już 2023 roku sprzedaż układów GPU Nvidia dla potrzeb uruchamiania ChatGPT wygeneruje dla Nvidia przychód w wysokości około 750 mln USD.



Druga część wywiadu dotyczyła napięć geopolitycznych wokół Tajwanu, gdzie swoje fabryki ma firma TSMC, będąca obecnie głównym i najważniejszym dostawcą układów scalonych dla Nvidia.



W odpowiedzi Jensen Huang stwierdził, że w zakresie pozyskiwania układów scalonych Nvidia musi wdrożyć tzw. redundancję, czyli sprawić aby chipy dostarczane dla Nvidia były wytwarzane różnych lokalizacjach geograficznych na świecie. Jak dodał, jego firma jest bardzo zainteresowana zamawianiem układów scalonych pochodzących z fabryk w stanie Arizona w USA.



Pozostawił przy tym niedomówienie, o fabryki jakiej firmy chodzi - obecnie w stanie Arizona nowe fabryki buduje zarówno Intel, jak i też firma TSMC, która stawia tam swoją pierwszą fabrykę na terenie USA.



