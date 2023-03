Poniedziałek 6 marca 2023 Ryzen 9 7950X 3D zaskakuje efektywnością energetyczną

Autor: Zbyszek | źródło: ComputerBase | 23:50 Debiutujące niedawno procesory Ryzen 9 7950X 3D oraz Ryzen 9 7900X 3D to obecnie najlepsze na rynku procesory dla entuzjastów gier komputerowych. Dzięki dodatkowej pamięci podręcznej 3D V-Cache oferuję one o 15-20 procent więcej klatek na sekundę niż niż standardowe modele, oraz około 5 procent więcej fps niż Core i9-13900K i około 10 procent więcej niż Core i7-13700K. Poza tym Ryzen 9 7950X 3D oraz Ryzen 9 7900X 3D mają też niższy wskaźnik TDP od ich starszych braci bez pamięci 3D V-Cache - wynosi on rozsądne 120W (limit PPT 162W). Redakcja niemieckiego serwisu ComputerBase postanowiła sprawdzić efektywność energetyczną tych procesorów, i jest nią bardzo pozytywnie zaskoczona.



Przy pełnym obciążeniu wielowątkowym nowe procesory pobierały około 160W energii (zgodnie z limitem PPT), czyli o 70W mniej niż starsze Ryzeny 9 7950X i 7900X bez pamięći 3D V-Cache (TDP 170W).



Ciekawszym testem było sprawdzenie średniego i maksymalnego poboru energii przez procesor podczas rozgrywki w grach 3D - wówczas procesory pobierają mnie energii niż wynosi ustawiony dla nich limit, a pomiędzy poszczególnymi modelami uwydatniają się różnice.



Testowanymi procesorami były: Ryzen 9 7950X 3D (TDP 120W, PPT 162W), Ryzen 9 7900 (TDP 170W, PPT 230W), Ryzen 7 5800X (TDP 105W, PPT 142W), Core i9-13700K (TDP 125W, PL2 251W) i Core i9-13900KS (TDP 150W, PL2 251W). Pobór mocy całej piątki CPU sprawdzono w tych samych 14 tytułach gier.



Liderem pod względem najniższego poboru energii okazał się Ryzen 9 7950X 3D, którego średni pobór energii przy obciążeniu uruchamianymi grami wyniósł 72W, a średnia maksymalnego poboru energii wyniosła 78W. To też procesor, który średnio zaoferował najwięcej fps w teście.



Nieznacznie gorzej wypadł starszy Ryzen 7 5800X 3D, który pobierał średnio 76W, przy czym trzeba zauważyć, że dysponuje on o połowę mniejszą liczbą rdzeni niż Ryzen 9 7950X 3D.



"Zwykły" Ryzen 9 7900X bez pamięci 3D V-Cache pobierał średnio 105W, o 46 procent więcej niż Ryzen 9 7950X 3D. To podkreśla, że wskaźnik TDP pierwszych procesorów z serii Ryzen 7000, które debiutowały w ubiegłym roku, mógłby być dobrany lepiej.



Najsłabiej wypadły procesory Intela - Core i9-13900K pobierał średnio 141W energii, a Core i9-13900KS średnio 147W, tj. dwukrotnie więcej niz Ryzen 9 7950X 3D.









