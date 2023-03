Poniedziałek 6 marca 2023 Intel: 43 klientów wstępnie zainteresowanych produkcją chipów w IFS

Autor: Zbyszek | źródło: UDN Taiwan | 23:44 Intel Foundry Services to dział Intela zajmujący się wytwarzaniem układów scalonych dla odbiorców zewnętrznych. Obecnie w ramach usług Intel Foundry Services można odbierać układy scalone wytwarzane w litografii 14nm, w której Intel wciąż posiada dużo aktywnych linii produkcyjnych. W 2024 roku oferta Intel Foundry Services ma poszerzyć się też o możliwość zamawiania produkcji w nowszych litografiach Intel 7 (dawniej 10nm) oraz Intel 3, której parametry powinny być porównywalne do litografii TSMC N4. Krótko po tym do gamy procesorów litograficznych dostępnych dla odbiorców zewnętrznych dołączyć mają też litografie zupełnie nowej generacji, czyli Intel 20A i Intel 18A z tranzystorami typu GaaFEET.



Wang Rui, prezes chińskiego oddziału Intela w rozmowie z lokalnymi mediami stwierdził, że obecnie produkcją układów scalonych w Intel Foundry Services wstępnie zainteresowanych jest 43 różnych klientów z całego świata. Mają oni sukcesywnie otrzymywać próbki swoich układów scalonych wyprodukowane u Intela, aby ocenić parametry procesów litograficznych oferowanych przez Intel Foundry Services.



Co więcej Wang Rui dodał, że siedem z tych 43 klientów, to klienci którzy obecnie odbierają układy scalone od największych światowych wytwórców (co można rozumieć jako TSMC, Samsung, UMC, GlobalFoundries).



Na koniec prezes chińskiego oddziału Intela stwierdził, iż jest pewien, że począwszy od 2025 roku Intel ponownie będzie posiadał najlepszy proces litograficzny na świecie - ma być nim Intel 18A, przewyższający parametrami litografie 3nm Samsunga i 2nm TSMC, które także będą mieć tranzystory typu GaaFEET. Wypowiedź należy uznać za odważną, zwłaszcza że Intel prawdopodobnie nie zna jeszcze parametrów litografii 2nm od TSMC, a także ryzykuje wykonując dość duży przeskok - z procesu litograficznego klasy 5nm/5nm+ (Intel 4 i Intel 3) odrazu do litografii typu 2nm.



