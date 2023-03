Czwartek 9 marca 2023 Pierwsze pamięci GDDR7 trafią do kart graficznych w 2024 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:50 Firma Cadence Design Systems, Inc, czyli amerykański producent zajmujący się dostarczaniem specjalistycznego oprogramowania i urządzeń, dodała do swojej oferty zestaw narzędzi służących do weryfikacji prawidłowości pracy modułów GDDR7. Rozwiązania są już dostępne dla producentów kart graficznych, którzy prawdopodobnie posiadają też pierwsze próbki modułów GDDR7 od firmy Samsung. Koreański producent będzie prawdopodobnie pierwszym na rynku, który zaoferuje kolejnej generacji pamięci do kart graficznych. Obecnie Samsung jest na końcowym etapie przygotowania modułów GDDR7 o szybkości 32 Gbps i 36 Gbps.



Podniesienie efektywnej szybkości w pamięciach GDDR7 ma być zasługą zastosowania metody kodowania PAM-3, przenoszącej 3 bity informacji na takt. To rozwiązanie pozwala na wzrost efektywnej szybkości o 50 procent w porównaniu do kostek GDDR6 wykorzystujących modulację PAM-2, inaczej nazywaną jako NRZ. Czyli GDDR7 36 Gbps to w uproszczeniu pamięć GDDR6 24 Gbps z modulacją zmienioną z PAM-2 na PAM-3.



Poza tym moduły GDDR7 os Samsunga zaoferują dwukrotnie większą pojemność (32 Gb = 4 GB na jedną kostkę) niż obecne pamięci GDDR6 (16 Gb = 2 GB na jedną kostkę), co będzie zasługą wykorzystania do ich produkcji gęstszego procesu litograficznego.



Oznacza to, że karty graficzne z 384-bitową magistralą uzyskają przepustowość 1,7 TB/s, a z 256-bitową magistralą 1,15 TB/s. Dla porównania obecnie najszybsze produkowane moduły typu GDDR6 pracują z efektywną szybkością 18 Gbps i 20 Gbps, a opracowane przez Nvidię i Microna kostki GDDR6X w najszybszych wersjach mają efektywną szybkość 21 Gbps i 23 Gbps.



Według MyDrivers, pamięci GDDR7 zobaczymy we flagowych i najdroższych kartach graficznych z serii GeForce RTX 5000 i AMR Radeon RX 8000, które zadebiutują w 2. połowie 2024 roku.







