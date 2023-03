Czwartek 9 marca 2023 Obniżka cen kart graficznych Radeon RX 7900 XT

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 22:42 Firma AMD poinformowała o obniżeniu ceny karty graficznej Radeon RX 7900 XT. Model ten debiutował pod koniec ubiegłego roku w cenie 899 USD (netto), a dla Polski sugerowana cena z VAT została ustawiona wówczas na 4999 złotych, jednak znalezienie kart w tej cenie początkowo było niemal niemożliwe, a ceny ustalone przez sprzedawców były raczej bliskie 5500 złotych. Teraz oficjalna sugerowana cena karty Radeon RX 7900 XT została obniżona do 849 USD, a nowa cena sugerowana w Polsce to 4499 złotych (z VAT). Co więcej, w sklepach można znaleźć karty w cenie niższej od sugerowanej. Bez zmian (999 USD) pozostaje cena flagowej karty Radeon RX 7900 XTX. Oprócz tego AMD informuje o nowej promocji, w ramach której za zakup kart z serii Radeon RX 7000 oraz wszystkich modeli serii RX 6000 można otrzymać za darmo grę The Last of Us Part I.



Premiera gry The Last of Us Part I będzie miała miejsce 28 marca, tytuł będzie obsługiwał technikę AMD FSR 2.2 od dnia premiery, a wartość tej gry według Steam to 259 złotych. Do otrzymania jej za darmo uprawnia każdy zakup karty Radeon RX serii 7000 lub 6000 dokonany do 15 kwietnia w sieci sprzedaży biorącej udział w promocji, których listę prezentujemy niżej:



Alsen.pl

Komputronik

Media Expert

Morele.net

NTT

Proline.pl

Sferis

X-KOM

Zadowolenie.pl









