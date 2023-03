Czwartek 9 marca 2023 Nowe dane o obecnym poziomie produkcji układów scalonych w TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 22:44 Od 2020 roku do połowy 2022 roku fabryki firmy TSMC, czyli największego na świecie producenta układów scalonych, pracowały na pełni swoich możliwości, a liczba zamawianych układów scalonych była wyższa niż możliwości produkcyjne tajwańskiej firmy. Cierpieli przez to niektórzy producenci, np. AMD i Sony - dla przykładu konsole PlayStation 5 były wytwarzane w niewystarczających ilościach wskutek niedoboru układów scalonych. Ta sytuacja odeszła w niepamięć w 2. połowie 2022 roku, wraz ze znaczącym spadkiem zapotrzebowania na komputery osobiste i układy scalone dla szeroko rozumianej branży IT. Teraz w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje o tym, w jakim stopniu obciążone są obecnie linie produkcyjne TSMC.



W przypadku najnowszej litografii 3nm, po tym gdy z obioru 3nm układów GPU dla procesorów Meteor Lake wycofał się Intel, jedynym odbiorcą 3nm układów scalonych jest Apple, a obłożenie linii produkcyjnych wynosi około 50 procent. Apple ma odbierać po 50-55 tysięcy wafli miesięcznie, podczas gdy możliwości TSMC wytwarzania 3nm chipów to obecnie 1000 tysięcy wafli miesięcznie.



W przypadku procesu litograficznego 5nm i jego ulepszonej wersji o nazwie 4nm, obecne obłożenie linii produkcyjnych ma wynosić około 80 procent całkowitych mocy produkcyjnych. Dla litografii 7nm i 6nm to natomiast około 70 procent.



