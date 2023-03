Czwartek 9 marca 2023 IDC: sprzedaż komputerów na niskim poziomie przez najbliższe 4 lata

Autor: Zbyszek | źródło: IDC | 23:11 Firma analityczna IDC (International Data Corporation) opublikowała najnowszy raport dotyczący rynku komputerów PC. Analitycy IDC nie mają dobrych danych, jeśli chodzi o poziom sprzedaży urządzeń w najbliższych czterech latach. Po znacznym spadku sprzedaży komputerów PC w 2022 roku (sprzedaż spadła o 28 procent względem poziomu z 2021 roku), w bieżącym 2023 roku trend ten ma być kontynuowany, a sprzedaż komputerów będzie niższa o 10-14 procent niż w 2022 roku, i łącznie około 40-42 procent niższa niż w 2021 roku. Jednocześnie analitycy z IDC twierdzą, że nie jest to tylko chwilowy spadek, a nowy niższy poziom sprzedaży urządzeń będzie utrzymywał się do 2027 roku.



Wprawdzie w 2024 roku i 2025 roku sprzedaż komputerów PC ma wzrastać o 2-4 procent w porównaniu do roku poprzedniego, to będzie to wzrost symboliczny względem spadku sprzedaży odnotowanego pomiędzy 2021 a 2023 rokiem. Dodatkowo w 2026 i 2027 roku sprzedaż komputerów ma utrzymywać się na poziomie zbliżonym do notowanego w 2025 roku.







