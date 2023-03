Czwartek 9 marca 2023 AMD Ryzen Master co to jest? Które procesory z nim współpracują?

Autor: materiały partnera | 22:50 AMD Ryzen Master to darmowe narzędzie zaprojektowane przez firmę AMD, które umożliwia użytkownikom dokładną kontrolę i modyfikację ustawień procesora AMD Ryzen. Chodzi tutaj m.in. o częstotliwości taktowania, napięcia, zegarów pamięci i wiele innych. W poniższym artykule przedstawiamy pełen pakiet informacji na temat AMD Ryzen Master. Zapraszamy do lektury.













AMD Ryzen Master - co to takiego?

AMD Ryzen Master to oprogramowanie stworzone przez firmę AMD, które pozwala na zaawansowaną kontrolę i modyfikację sposobu działania procesorów AMD Ryzen. Jest to narzędzie, które umożliwia zmianę ustawień procesora w czasie rzeczywistym, w celu uzyskania maksymalnej wydajności lub oszczędności energii.

Użytkownik korzystający z tego programu może na przykład manipulować częstotliwością i napięciem poszczególnych rdzeni procesora oraz pamięci DDR4. W AMD Ryzen Master można utworzyć aż cztery profile z konfiguracją rozmaitych parametrów pracy jednostki CPU i RAM. Dodatkowo, po skonfigurowaniu wybranych profili można także łatwo przełączać je podczas korzystania z urządzenia gdy zaistnieje taka potrzeba. Każdy z profili może skupiać się na jak największej wydajności, energooszczędności itd. Systematyczne korzystanie z AMD Ryzen Master pozwala na szybkie i efektywne zwiększenie wydajności komputera podczas grania w najnowsze, wymagające gry.

AMD Ryzen Master jest oprogramowaniem w pełni darmowym, działającym na systemach operacyjnych Microsoft Windows oraz Linux.

Sprawdź procesory AMD w Komputronik. Kup przez internet lub w salonach w całej Polsce!



Z jakimi procesorami jest kompatybilny AMD Ryzen Master?

Korzystając z AMD Ryzen Master można łatwo zarządzać procesorem i pamięcią RAM, jednak wiele osób zastanawia się, czy oprogramowanie to jest kompatybilne ze wszystkimi procesorami firmy AMD. Warto wiedzieć, że jakiś czas temu AMD oferował dwie wersje tej aplikacji. Jedna z wersji była dedykowana dla procesorów Ryzen (AM4), zaś druga - Threadripper (TR4).

Warto wiedzieć, że w tym momencie aplikacja została zmieniona i jest kompatybilna ze wszystkimi procesorami AMD. Bez względu na to, jaki procesor AMD posiadamy, będziemy mogli zarządzać nim korzystając z AMD Ryzen Master. Oznacza to, że posiadając AMD Ryzen 9 7900X3D lub dowolnie wybrany inny procesor możemy korzystać ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez AMD Ryzen Master.



Funkcjonalności AMD Ryzen Master

AMD Ryzen Master oferuje szereg funkcji, które umożliwiają zaawansowaną kontrolę procesora AMD Ryzen. Jak już wspomnieliśmy za jego pośrednictwem można regulować taktowanie rdzeni oraz pamięci RAM. Oprogramowanie w czasie rzeczywistym wyświetla informacje na temat taktowania obu podzespołów. Ponadto użytkownik tej aplikacji może wyłączyć jednoczesną wielowątkowość pozostawiając "rzeczywiste" rdzenie, bez logicznych. Można także wyłączyć określoną liczbę rdzeni. Z kolei posiadacze procesorów Ryzen Threadripper mają możliwość wymuszenia trybu rozproszonego.

Twórcy oprogramowania stworzyli również gotowy tryb dedykowany graczom - tzw. Game Mode. Starsze gry nie korzystają z większej liczby rdzeni i często sobie z nimi nie radzą, dlatego tryb ten wyłącza część rdzeni i wymusza lokalny dostęp do pamięci. Dzięki temu wydajność w grach w tym trybie jest zazwyczaj zdecydowanie wyższa.

Program pozwala też na monitorowanie temperatury procesora. Interesującym trybem jest tryb dynamiczny - w zależności od potrzeb pozwala na dostosowanie parametrów procesora w celu uzyskania maksymalnej energooszczędności lub wydajności.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.