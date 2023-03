Środa 15 marca 2023 Nowa promocja AMD: 200-500 zł zniżki na zakup procesora i płyty AM5

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 15:42 (1) Firma AMD poinformowała nas o zorganizowaniu nowej promocji. W jej ramach, przy zakupie wybranych procesorów z serii Ryzen 7000 można otrzymać zniżkę na zakup płyty głównej i pamięci DDR5, lub samej płyty głównej. Promocja potrwa do 31 marca, a dzięki niej oszczędzić można od 250 zł do nawet ponad 500 zł. Lista sklepów współpracujących w promocji jest dostępna tutaj, a w Polsce są to sieci Media Expert (link do strony promocji) oraz X-kom (link do strony promocji). W ramach promocji, łącząc zakup procesora z płytą główną AMD i/lub pamięciami DDR5, otrzymujemy 150-250 zł zniżki od ceny procesora, 50-250 zł zniżki od ceny płyty głównej i 25-175 zł zniżki na pamięci DDR5.



Dzięki temu zakup procesora Ryzen i płyty głównej AM5 jest możliwy w cenach wyraźnie niższych niż najniższe ceny w wyszukiwarkach cenowych.



Dla przykładu zestaw Ryzen 5 7600 i płyta główna Gigabyte B650-DSH3 dzięki promocji można kupić za 1810 złotych, a cena tego zestawu u sprzedawców nie biorących udziału w promocji zaczyna się od około 2000 złotych.



Wartość udzielonych rabatów wzrasta wraz z ceną nabywanego zestawu komponentów. Jednocześnie AMD przypomina, że do 29 kwietnia trwa inna promocja, w ramach której za zakup wybranych procesorów Ryzen 7000 możńa otrzymać za darmo grę STAR WARS Jedi: Ocalały, a zakup procesorów Ryzen 5000 w terminie do 1 kwietnia premiowany jest darmową grą Company of Heroes 3.







AMD ? (autor: Conan Barbarian | data: 15/03/23 | godz.: 16:28 )

Jakoś procków z 3D brak a do tego ceny mobasów nadal chore.

Intel 13600K nadal bezapelacyjnie najlepszym wyborem o cenach przy DDR4 nie wspomnę nawet.



