GeForce RTX 4070: niepokojące informacje o cenie

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:08 (1) 12 kwietnia Nvidia zaprezentuje nam GeForce RTX 4070, czyli kolejną kartę graficzną ze swojej najnowszej generacji o nazwie kodowej Ada Lovelace. Będzie to okrojona i mniej wydajna wersja dostępnych już w sprzedaży kart GeForce RTX 4070 Ti, wyposażona także w chip AD104, ale wolniej taktowany i mający mniejszą liczbę aktywnych rdzeni CUDA. Niestety w sieci pojawiają się doniesienia, że cena GeForce RTX 4070 nie będzie taka, jakby życzyła sobie tego większość osób potencjanie zainteresowana zakupem tej karty. Sugerowana cena GeForce RTX 4070 Ti to 799 USD, co pozwalało sądzić, że GeForce RTX 4070 powinien byc około 200 dolarów tańszy, i mieć sugerowaną cenę na poziomie około 599 USD.



Tymczasem nowe informacje wskazują, że obecnie planowana przez Nvidię cena GeForce RTX 4070 to.... 749 USD. Mamy nadzieję, że to tylko jakiś żart, a jeśli takie są obecne plany Nvidia względem ceny GeForce RTX 4070 , to mamy nadzieję, że zostaną one skorygowane jeszcze przed premierą.







GeForce RTX 4070 (autor: Conan Barbarian | data: 15/03/23 | godz.: 16:16 )

Olewam to, niech się NVidia wali.



