Intel Xeon Sapphire Rapids - ruszają dostawy

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 15:16 (1) Intel poinformował o rozpoczęciu dostaw swoich najnowszych procesorów serwerowych - Xeon Scalable 4. generacji oraz Xeon Max (nazwa kodowa Sapphire Rapids). Procesory te oficjalnie debiutowały na początku stycznia, ale wówczas była to tylko tzw. papierowa premiera. To zmienia się wraz z dniem 15 marca - nowe procesory są już dostarczane do operatorów usług chmurowych oraz do producentów serwerów. Firmy dysponujące własną infrastrukturą serwerową także od dzisiaj mogą zamawiać serwery z procesorami Xeon Scalable 4. generacji oraz Xeon Max. Nowe Xeony są wytwarzane w litografii Intel 7, mają do 60 rdzeni Golden Cove, i budowę modułową - składają się z do czterech oddzielnych rdzeni krzemowych połączonych ze sobą, każdy z 15 rdzeniami.



Xeony Scalable 4. generacji są przeznaczone do współpracy z pamięcią RAM typu DDR5, natomiast Xeon Max różnią się tym, że zamiast DDR5 jako RAMu używają własnej pamięci HBM o pojemności 64 GB. Ta wersja jest dedykowana do zastosowań, które wymagają szybkiego wykonywania operacji w pamięci RAM, a nie jej dużej pojemności.



Intel chwali się, że w porównaniu do poprzednich Xeonów Scalable 3. generacji (seria Ice Lake, do 38 rdzeni Sunny Cove), nowe Xeony oferują średnio o 53 procent większą wydajność w typowych zastosowaniach, i nawet do 10 razy wyższą w zastosowaniach specjalizowanych związanych ze sztuczną inteligencją.



Poza tym nowe Xeony obsługują też instrukcje AMX (Advenced Matrix Extensions) przyspieszające obliczenia na macierzach, a także mają funkcję Optimized Power Mode - końcowy użytkownik procesora może zdecydować o obniżeniu zużycia energii o 20 procent, a strata wydajności z tego powodu ma wynosić około 5 procent.



Szczegółowa lista i specyfikacja nowych procesorów jest dostępna na stronie ark.intel.com









Zatem AMD tak docisnęło Intela, że sami siebie przeskoczyli, ale nadal do Epyc Genoa mają ocean do pokonania. Do tego najbardziej lukratywny sektor IT stracony na lata.



