Środa 15 marca 2023 Samsung Galaxy A34 5G i Galaxy A54 5G - oficjalna premiera

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 15:31 Samsung poinformował o wprowadzeniu do sprzedaży dwóch nowych smartfonów ze sedniej półki cenowej. Są to Galaxy A34 5G i Galaxy A54 5G, obydwa wyposażone w system Android 13 oraz łączność GMS typu 5G. Galaxy A34 5G ma 6,6-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ (2340x1080 pikseli). procesor Mediatek Dimensity 1080 oraz 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128-256 GB pamięci trwałej. Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 5000 mAh, tryb Dual SIM, przednia kamera o rozdzielczości 13 MP oraz zestaw trzech aparatów 48 MP F1.8 OIS + 8 MP + 5 MP na tylnej obudowie. Nieco droższy Galaxy A54 5G ma 6,4-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ (2340x1080 pikseli) i procesor Samsung Exynos 1380.



Oprócz bardziej wydajnego procesora, Galaxy A54 5G ma też lepszy aparat przedni (rozdzielczość 32 MP) i tylny (50 MP F1.8 OIS + 8 MP + 5 MP). Do wyboru są dwie wersje: z 6GB pamięci RAM i 128 GB pamięci trwałej, oraz 8 GB RAM i 256 GB pamięci trwałej.



Galaxy A34 5G i Galaxy A54 5G obsługują Bluetooth 5.3 i NFC, są wodoodporne (klasa IP67), i dostępne w czterech różnych kolorach: limonkowym, białym, fioletowym I czarnym. Ceny prezentujemy poniżej, a dodatkowo dzięki promocji przy zakupie obu smartfonów do 2 kwietnia Samsung doda do nich za darmo słuchawki Galaxy Buds2 w kolorze czarnym.







