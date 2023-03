Środa 15 marca 2023 Redfall w edycji Bite Back za darmo przy zakupie GeForce RTX serii 4000

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 22:47 W ostatnim czasie firma AMD zorganizowała kilka promocji, w ramach których za zakup wybranych kart graficznych i procesorów można było otrzymać gry: The Last of Us Part I, Company of Heroes 3, Star Wars Jedi: Survivor, Dead island 2 i The Callisto Protocol. Tym razem podobną akcję zorganizowała Nvidia, dzięki której można za darmo otrzymać grę Redfall w najdroższej edycji Bite Back. Promocja potrwa do 11 kwietnia, a do otrzymania tej gry uprawnia zakup karty graficznej; GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti lub laptopa z kartą graficzną GeForce RTX 4090 lub 4080.



Gra Redfall w wersji na komputery PC zadebiutuje 2 maja tego roku i od dnia premiery będzie obsługiwała technikę DLSS 3. Standardowa cena sklepowa edycji Bite Back ma wynosić w Polsce 409 zł (z VAT).







