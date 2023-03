Poniedziałek 20 marca 2023 Intel Xeon Granite Rapids i SIerra Forest z TDP do 500W

Autor: Zbyszek | źródło: Mores Law is Dead | 19:51 W bieżącym miesiącu Intel rozpoczął dostawy swoich najnowszych procesorów serwerowych Xeon Scalable 4. generacji o nazwie kodowej Sapphire Rapids. Składają się one z czterech układów krzemowych wytwarzanych w litografii Intel 7, które zawierają po 15 rdzeni Golden Cove (łącznie do 60 rdzeni na cały procesor). Xeony Sapphire Rapids są zgodne z nową podstawką LGA 4677 i pamięciami DDR5, ich wskaźnik TDP sięga 350W, a jeszcze pod koniec tego roku do oferty mają dołączyć ich ulepszone wersje w postaci Emerald Rapids. Prawdziwą rewolucję Intel szykuje jednak na 2. połowę 2024 roku, kiedy debiutować mają Xeony Granite Rapids zbudowane z wydajnych rdzeni Redwood Cove wytwarzanych w litografii Intel 3.



Nieoficjalne doniesienia wskazują, że zaoferują one do 132 rdzeni, a równocześnie oprócz nich Intel opracowuje też Xeony o nazwie kodowej Sierra Forest, które będą zbudowane wyłączenie z efektywnych rdzeni Skymont, w liczbie przekraczającej 300.



Xeony Granite Rapids mają konkurować z przyszłymi procesorami EPYC 5. generacji dysponującymi rdzeniami ZEN 5, a Xeony Sierra Forest stanowić będą konkurencję dla procesorów AMD z rdzeniami ZEN 5c, czyli następców 128-rdzeniowych EPYC Bermago.





Z nowych informacji wynika, że zarówno dla Xeonów Granite Rapids i Sierra Forest przygotowana zostanie nowa podstawka LGA 7529, która będzie obsługować pamięć DDR5 w trybie 12-kanałowym (obecna LGA 4677 obsługuje pamięć DDR5 w trybie 8-kanałowym).

LGA 7529 będzie też większa niż LGA 4677, a wskaźnik TDP najbardziej wydajnych Xeonów z serii Granite Rapids i Sierra Forest ma być ustawiony na 500W.









