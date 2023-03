Piątek 24 marca 2023 Gigabyte zapowiada debiut nowych Ryzenów jeszcze w tym roku

Autor: Zbyszek | źródło: Gigabyte | 18:34 Firma Gigabyte wprowadziła do sprzedaży budżetowe serwery przeznaczone dla małych firm, oparte na plarformie desktopowej AM5 i wyposażone w procesory Ryzen serii 7000 mające od 6 do 16 rdzeni ZEN 4. Urządzenia o nazwie E133-C10, R133-C10, R133-C11 i R133-C13 mają rozmiar 1U, i są tańszą alternatywą dla serwerów z procesorami EPYC. Nieco zaskakująca jest jednak treść informacji prasowej Gigabyte - producent deklaruje, że we wspomnianych serwerach będzie można zainstalować koleją generację procesorów desktopowych AMD, która zadebiutuje na rynku jeszcze w tym roku. W treści informacji pojawia się też deklaracja wsparcia dla platformy AM5 co najmniej do końca 2025 roku.



Z treścią informacji Gigabyte można zapoznać się tutaj, a poniżej na zrzucie ekranu prezentujemy omawianą zapowiedź







