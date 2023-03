Piątek 24 marca 2023 Chiny opóźniają przejęcie Tower Semiconductor przez Intela

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:19 Na początku 2022 roku Intel poinformował o zawarciu umowy transakcji zakupu izraelsko-japońskiej firmy Tower Semiconductor - mniejszego producenta układów scalonych na zamówienie, zajmującego się głównie wytwarzaniem specjalizowanych układów scalonych, w tym tez układów analogowych. Tower Semiconductor posiada łącznie sześć fabryk - jedną w Izraelu, dwie w USA, i trzy w Japonii. Większość z nich produkuje chipy na waflach o średnicy 150mm i 200mm, za wyjątkiem najnowszego zakładu w Japonii, który jest już przystosowany do wytwarzania na waflach o średnicy 300mm. Teraz krzemowy gigant poinformował, że transakcja opóźni się, a powodem tego jest brak zgody chińskiego regulatora rynku.



Okazało się, że Tower dostarczał swoje produkty także na rynek chiński, dlatego też tamtejszy urząd antymonopolowy musi wyrazić swoją zgodę na zakup tej firmy przez Intela, nawet jeśli Tower docelowo przestanie dostarczać układy scalone na tamtejszy rynek, co stanie się gdy zostanie objęty amerykańskimi obostrzeniami zakazującymi dostarczania do Chin produktów wytwarzanych z użyciem amerykańskich technologii.



Intel ma obecnie nadzieję na uzyskanie zgody chińskiego regulatora rynku do końca 2. kwartału tego roku, co pozwoli na finalizację transakcji. Z drugiej strony sprawa może stać się częścią konfliktu pomiędzy Chinami i USA, gdzie urząd pierwszego z tych krajów może chcieć zrobić na złość Intelowi.



Po ewentualnej finalizacji transakcji, Tower Semiconductor wejdzie w skład działu Intel Foundry Services, oferującego usługi produkcji układów scalonych dla firm trzecich na zamówienie.



