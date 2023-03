Piątek 24 marca 2023 Microsoft ma zgodę Wielkiej Brytanii na zakup Activision Blizzard

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:56 Na początku 2022 roku Microsoft ogłosił swój plan zakupu studia Activision Blizzard. Decyzja wynikała z chęci zmiany wizerunku - Microsoft chciał, aby zamiast firmy znanej z produkcji systemów operacyjnych i oprogramowania do pracy, był kojarzony jako producent zarówno oprogramowania roboczego jak i też rozrywkowego, a przejęcie Activision Blizzard miało go uczynić trzecim największym producentem gier na rynku. Wprawdzie Microsoft od czasu do czasu wydaje własne gry 3D, jak np. ostatni Flyight Simulator, ale ich liczba jest stosunkowo niewielka w porównaniu do liczby tytułów wydawanych przez innych twórców gier. Później sprawy nie poszły już po myśli Microsoftu, gdyż regulatorzy rynku i urzędy antymonopolowe wielu krajów zgłosiły liczbę zastrzeżenia do tej transakcji.



W ostatnim czasie Microsoft zdołał jednak przekonać brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA - Competition and Markets Authority) do tego, że transakcja nie będzie szkodliwa. Pracownicy Microsoftu mieli rozwiać wiele wątpliwości brytyjskiego urzędu, jak również zadeklarować, że gry Activision Blizzard nie zostaną ograniczone do platformy konsolowej Xbox.



To jednak nie koniec sagi związanej z przejęciem Activision Blizzard, a do przekonania pozostaje jeszcze wiele organów antymonopolowych, w tym Komisja Europejska i amerykańska Federalna Komisja Handlu.



Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Microsoft zaoferował Sony, iż po przejęciu studia Activision, wydane przez to studio gry będą dostępne na PlayStation tylko do końca 2027 roku, kiedy wygasa obecna umowa Sony z Activision Blizzard.



Nie jest wykluczone, że Microsoft aby uzyskać zgody pozostałych regulatorów rynku będzie musiał zmienić swoje stanowisko i zobligować się do zawarcia nowych wieloletnich umów z Sony i dostawcami usługami streamingowymi, aby zagwarantować długą dostępność gier studia Activision na platformach innych niż jego Xbox.



