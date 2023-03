Piątek 24 marca 2023 Zmarł Gordon Moore, współzałożyciel Intela

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 22:59 (1) W ten piątek w wieku 94 latach zmarł Gordon Moore, współzałożyciel firmy Intel i twórca tak zwanego prawa Moorea. Kilkadziesiąt lat temu był on bardzo znaną osobą w branży komputerowej i technologicznej, po tym gdy w 1968 roku wraz z Robertem Noyce założył firmę Intel, która szybko stała się czołowym na świecie producentem mikroprocesorów. Zdefiniowane przez niego prawo zakładało, że liczba tranzystorów w układach scalonych będzie podwajać się co dwa lata. Urodzony w 1292 roku Gordon Moore miał wykształcenie z dziedziny chemii i fizyki, a w 1954 roku zdobył doktorat w California Institute of Technology.



Po założeniu Intela przez wiele lat był zaangażowany w działalność tej firmy, a na emeryturę przeszedł ostatecznie w 2006 roku, w wieku 77 lat. Pod koniec swojego życia zasłynął ze swojej działalności filantropijnej, wspierając inicjatywy z zakresu nauki, poprawy opieki zdrowotnej i ochrony środowiska.



Zostanie zapamiętamy jako jedna z osób mających znaczący wpływ na rozwój branży komputerowej i mikroprocesorowej.







Hmm, skoro urodził się w 1292 roku (autor: P@blo | data: 26/03/23 | godz.: 19:08 )

To chyba trochę więcej lat przeżył, niż 94. Z drugiej strony na zdjęciu ma odbicie w lustrze, więc chyba nie wampir ;-)



