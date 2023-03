Piątek 24 marca 2023 Jak dbać o bezpieczeństwo swojego internetu domowego?

Autor: materiały partnera | 18:30 Komputer podłączony do domowej sieci internetowej to nie tylko sprzęt, który służy do rozrywki, ale często również pomocnik w wypełnianiu codziennych obowiązków, a także narzędzie do pracy. Za jego pośrednictwem można zapłacić rachunek za prąd, czy przejrzeć firmowe dokumenty. Jak bezpiecznie korzystać z internetu w domu, aby ochronić swoje pliki i hasła? Podpowiadamy!



Oszustwa w internecie stały się na tyle popularne, że zyskały własną nazwę. Phishing to podszywanie się pod znaną firmę, która cieszy się zaufaniem i wysyłanie treści zredagowanej w taki sposób, aby skłonić użytkownika do podania wrażliwych danych, jak PIN do konta bankowego, czy hasło do skrzynki mailowej bądź konta na portalu społecznościowym. Takie maile mogą udawać wiadomości od banku, firmy kurierskiej czy elektrowni. Smishing to analogiczne działanie ukierunkowane na ten sam cel, które polega na wysyłaniu SMS-ów.



Skuteczność phishingu i smishingu jest bardzo duża, bo opiera się na instynktownym działaniu użytkownika. Dlatego z roku na rok takich cyberprzestępstw przybywa nawet o kilkadziesiąt procent. Narzędziem w walce z nimi ma być przygotowywana przez rząd ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Jednak nawet najlepsze mechanizmy używane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, które mają chronić użytkowników przed oszustami, nie będą skuteczne, jeśli użytkownicy nie będą przestrzegać podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z internetu.



Hasło zabezpieczające WiFi



Hasło to najważniejszy element procesu zabezpieczenia domowej sieci WiFi, które chroni przed podłączeniem się nieproszonych użytkowników. Zapomnij o hasłach typu „1234”, „admin”, czy data urodzenia. Dobre hasło jest odpowiednio długie, zawiera losowy ciąg znaków, w tym znaki specjalne i cyfry. Ma być skomplikowane dla maszyny, która będzie chciała je złamać, ale proste do zapamiętania dla użytkownika. Zamiast hasła, które składa się z jednego słowa, nawet z podmienionym znakiem (Sz@fka), wybierzmy coś mniej oczywistego (BialaSz@fkaz2uchwytami).



Poziom zabezpieczeń w routerze



Podczas konfiguracji domowego routera dobrze wybrać najwyższy dostępny poziom zabezpieczeń. Przede wszystkim warto zmienić dane logowania do routera. Producenci często nadają takie same loginy i hasła dla każdego egzemplarza więc lepiej zastąpić je własnymi. Następnie w ustawieniach trzeba znaleźć możliwość wyłączenia dostępności strony logowania routera z zewnątrz i skorzystać z niej. Należy też wybrać protokół szyfrowania hasła, który spełnia standardy bezpieczeństwa. Jeśli nie wiadomo jaki, z pomocą powinna przyjść instrukcja obsługi routera.



Pliki tylko z pewnych źródeł



Na komputerze warto zainstalować tylko takie programy czy gry, co do których ma się pewność, że nie zawierają szkodliwego oprogramowania takiego jak wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące czy ransomware. Pliki instalacyjne najlepiej kupować bezpośrednio od twórców albo ściągać z zaufanych stron. Gdy już są na dysku komputera, przed rozpakowaniem trzeba je sprawdzić oprogramowaniem antywirusowym.



„Bezpieczny Internet” czyli oprogramowanie antywirusowe



W sieci można znaleźć wiele programów antywirusowych, także darmowych, ale rzadko zapewniają one kompleksową ochronę. Jeśli komputera używa się do pracy, trzyma na nim newralgiczne pliki albo loguje się do banku lub często dokonuje zakupów internetowych i podaje numer karty kredytowej, lepiej nie oszczędzać na ochronie.

Mając świadomość tego, jak ważne dla klientów jest bezpieczeństwo, dostawcy internetu coraz częściej oferują odpowiednie oprogramowanie razem z abonamentem na dostęp do sieci. W TOYA taka usługa to pakiet „Bezpieczny Internet” . Kosztuje tylko 6,90 zł miesięcznie, a zapewnia m.in. bezpieczeństwo loginów i haseł bankowości elektronicznej, kompleksową ochronę przed atakami hackerów, czy przed złośliwym oprogramowaniem. Ma też liczne funkcje przydatne dla rodziców, takie jak kontrola rodzicielska dla bezpiecznego wyszukiwania treści, albo czasowe limitowanie dostępu do aplikacji. Pakiet został przygotowany wspólnie z firmą F-secure, która specjalizuje się w rozwiązaniach antywirusowych. Więcej na jego temat można przeczytać tutaj: https://toya.net.pl/bezpieczny-internet.



Uwaga na luki bezpieczeństwa



Bezpieczeństwo domowego internetu zapewni również aktualizowanie oprogramowania na urządzeniach. Dotyczy to zarówno systemów operacyjnych (np. Windows czy MacOS na komputerach, Android czy iOS na smartfonach) jak i pojedynczych programów bądź aplikacji, także oprogramowania na domowym routerze. Nie tylko hakerzy przeczesują programy w poszukiwaniu luk bezpieczeństwa, którymi mogą dostać się do naszego komputera, czy telefonu i wykraść cenne dane. Robią to też testerzy. W oparciu o wyniki ich pracy, programiści przygotowują aktualizacje poprawiające błędy w oprogramowaniu. Jeśli boisz się, że nie będziesz pamiętać o sprawdzaniu, czy dla Twojego oprogramowania jest nowa łatka, ustaw funkcję automatycznych aktualizacji.



