Poniedziałek 27 marca 2023 Pierwsze informacje o kartach graficznych Intel ARC 2. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: RedGamingTech | 12:42 W sieci pojawiły się nowe informacje na temat przygotowywanych przez Intela kart graficznych ARC 2. generacji, z układami graficznymi o nazwie kodowej Battlemage. Zastąpią one obecną na rynku 1. generację kart ARC opartą o 6nm chipy z serii Alchemist. Według nowych informacji, premiera kart ARC 2. generacji odbędzie się pod koniec 1. kwartału lub w 2. kwartale 2024 roku. Największy chip z serii Battlemage o symbolu BMG-G10 będzie wytwarzany w litografii 4nm przez TSMC, ma mieć powierzchnię zbliżoną do Nvidia AD103 (około 400 mm2), i w porównaniu do ACM-G10 z serii Alchemist będzie zawierał dwukrotnie więcej rdzeni Xe (64 rdzenie, łącznie 8092 procesory strumieniowe).



Poza tym chip BMG-G10 ma mieć też usprawnienia zwiększające wydajność procesorów strumieniowych, powiększone pamięci podręczne i ulepszone jednostki odpowiedzialne za RayTracing. Pamięć L2 chipu będzie mieć pojemność 48 MB (względem 16 MB w ACM-G10), co wskazuje, że układ może współpracować z pamięciami GDDR z magistralą o szerokości 384-bitów.



Informacje wskazują też, że 4nm litografia pozwoli zwiększyć taktowanie GPU - taktowanie Boost ma docelowo wynosić co najmniej 3,0 GHz, a w przypadku obecnych kart jest to maksymalnie 2,4 GHz (w ARC A770).



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.