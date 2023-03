Poniedziałek 27 marca 2023 Coraz bliżej debiutu płyt głównych AMD A620 z podstawką AM5

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 12:54 Nowa platforma AMD AM5 dla komputerów stacjonarnych jest już obecna na rynku od pół roku, ale obecnie nie cieszy się ona imponującą popularnością. Powodem tego są m.in wysokie ceny płyt głównych, które wraz z koniecznością wyboru pamięci wyłącznie typu DDR5 windują koszt zakupu całego zestawy wraz z procesorem do zbyt wysokich poziomów. Nadzieją na zmianę sytuacji jest nadchodzący debiut płyt głównych z bazowym chipsetem A620. Nowy chipset będzie następcą poprzednich budżetowych chipsetów A520 i A320 dla podstawki AM4, a płyty główne z nim mają kosztować poniżej 100 USD.



Pod względem technicznym A620 będzie znacznie uproszczony w porównaniu chipsetów B650 i X670 - nowy chipset nie będzie obsługiwał magistrali PCI-Express 5.0, a opcje podkręcania procesorów będą niedostępne lub ograniczone. A620 będzie obsługiwał dwa dyski SSD M.2 w trybie PCI-E 4.0 x4, a dla karty graficznej przewidziano magistralę PCI-Express 4.0 x16. Co więcej producenci mają mieć wolną rękę w zastąpieniu PCI-Express 4.0 magistralą PCI-Express 3.0, co pozwoli stworzyć najtańsze bazowe płyty główne dla osób potrzebujących wyłącznie komputera tzw. biurowego.



Jedną z płyt z chipsetem A620 przygotował już ASRock - jest to płyta A620M-HDV/M.2. Płyta ma dwa sloty na pamięci DDR5, dwa porty M.2 dla nośników SSD, wbudowaną kartę WiFi, a na tylnym panelu oferuje wyjścia HDMi i DisplayPort, złącze RJ45 i porty audio, oraz cztery porty USB 3.0 typu A i jeden USB Typu C.



Premiera płyt z chipsetem A620 prawdopodobnie poprzedni pojawienie się nowych procesorów Ryzen 7000G dla podstawki AM5, czyli monolitycznych procesorów z mocniejszą zintegrowaną grafiką.







