Piątek 24 marca 2023 AMD szykuje dwie nowe serie procesorów dla podstawki AM5

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 23:56 Obecnie kupujący zainteresowani najnowszą platformą AMD AM5 mogą wybierać procesory Ryzen 7000 z serii Raphael, oferujące wysoką wydajność, wysokie częstotliwości taktowania i dużo pamięci podręcznej. Za te atuty niestety trzeba odpowiednio zapłacić, dlatego też część osób wyczekuje na tańsze modele procesorów typu APU z mocniejszą zintegrowaną grafiką, eliminującą konieczność dokupienia dodatkowej karty graficznej do uruchamiania gier 3D w podstawowej rozdzielczości. Wedle nowych informacji AMD szykuje dla podstawki AM5 dwie serie takich procesorów. a na rynek trafią desktopowe procesory z serii Rembrandt i Phoenix.



Obywa CPU to monolityczne APU, do tej pory oferowane wyłącznie w wersjach dla komputerów przenośnych. APU Rembrandt jest wytwarzane w litografii 6nm i ma 8 rdzeni ZEN3+ i zintegrowany układ graficzny z 12 blokami CU z architekturą RDNA 2. APU Phoenix ma natomiast najnowsze rdzenie ZEN 4, układ graficzny typu RDNA 3 (także 12 bloków CU) i jest wytwarzany w litografii 4nm przez TSMC.



Obydwie rodziny tych procesorów mają pojawić się w wersj dla podstawki AM5, stając się następcą obecnych procesorów serii Ryzen 5000G (APU Cezanne, ZEN3 + Vega 8).



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.