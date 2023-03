Poniedziałek 27 marca 2023 Wiceprezes Nvidia moco krytykuje krypowaluty

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:28 W wywiadzie dla The Guardian jeden z wiceprezesów Nvidia i zarazem jej dyrektor techniczny (CTO), Michael Kagan skrytykował kryptowaluty. Jak stwierdził, pomimo, że od ich powstania minęła już ponad dekada, to nie przyniosły one nic przydatnego dla globalnego społeczeństwa. Dodał też, że nigdy nie wierzył, iż krypto jest czymś, co zrobi coś dobrego dla ludzkości, w odróżnieniu od sztucznej inteligencji, która jest znacznie bardziej przydatna. Michael Kagan określił też kupowanie kart graficznych na potrzeby wydobywania kryptowalut mianem szaleństwa, podając przykład osób które nakupiły dużo kart graficznych aby ostatecznie popaść w kłopoty finansowe.



Dyrektor Nvidia stwierdził też, że poświęcanie mocy obliczeniowej GPU i pobieranej przez nie energii elektrycznej na potrzeby wydobywania kryptowalut było marnotrawstwem, a te zasoby (energii i GPU) można było spożytkować znacznie lepiej, używając ich do rozwoju sztucznej inteligencji i wykonywania zadań za jej pomocą.



Z entuzjazmem wypowiedział się też o aplikacji AI ChatGPT - według niego wystarczy powiedzieć tej aplikacji co ma ona zrobić, i ona to zrobi, argumentując, że nowe aplikacje AI mają poziom użyteczności znacznie wykraczający poza kryptowaluty.







