Poniedziałek 27 marca 2023 Twitter jest wart o połowę mniej niż zapłacił za niego Elon Musk

Autor: Zbyszek | źródło: ArsTechnica | 23:06 Do mediów wyciekła poufna wiadomość, jaką w ostatnim czasie Elon Musk wysłał do pracowników Twittera. Wiadomość jest m.in oceną obecnej sytuacji firmy a także analizą przyszłych perspektyw (mają być one bardzo dobre), a dzięki jej wyciekowi dowiadujemy się poufnych i nieznanych dotychczas informacji. Elon Musk wskazuje w niej m.in, że obecne zatrudnienie wynosi około 2000 osób, podczas gdy w połowie 2022 roku było to jeszcze 7500 osób. Redukcja etatów była konieczna, ponieważ już od września, czyli jeszcze przed zakupem Twittera przez Muska, platforma społecznościowa miała problemy z płynnością finansową.



Dalej miliarder wskazuje, że sytuacja firmy została już uporządkowana, oraz zachęca pracowników do rozważenia oferty zakupu akcji swojej firmy. Celem wzrostu posiada akcji przez pracowników ma być ich poprawa ich zmotywowanie do pracy mającej na celu zwiększanie wartości Twittera.



Elon Musk podaje też, że według obecnych wycen Twitter jest wart 20 miliardów dolarów, czyli ponad połowę mniej niż zapłacił za niego w październiku, ale jego zdaniem perspektywy wzrostu wartości firmy pozytywne. Musk dodał, że widzi możliwość wzrostu wyceny Twittera o ponad 10 razy, do poziomu 250 miliardów dolarów, ale proces dojścia do takiej wartości firmy będzie pracochłonny.



